反制美方 陸：對涉港表態惡劣美方人士祭簽證限制

根據人民日報新聞端引述海南海事局官網消息，解放軍7月1日至5日將在西沙群島海域將進行軍事訓練。對於南海主權爭議繼續升溫，東協表示，南中國海的主權應該以1982年通過的「聯合國海洋公約」為根據，反對中國以歷史為由聲稱擁有南中國海幾乎所有海域的主權。

2020-06-29 16:41