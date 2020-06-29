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反制美方 陸：對涉港表態惡劣美方人士祭簽證限制
中共決定制定港版國安法，引發美方批評，同時宣布對中方有關涉港官員實施簽證限制，中共外交部發言人趙立堅今天對此表示，將對在涉港問題表現惡劣美方人士實施簽證限制。
據澎湃新聞報導，在今天中共外交部記者會上，記者問到，日前美方宣布了對中方有關涉港官員等實施簽證限制，中方對此有何評論？
趙立堅回應說，香港國家安全立法問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。美方通過所謂制裁，阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。
趙立堅並宣布，針對美方上述錯誤行徑，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制。
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