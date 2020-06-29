康希諾新冠病毒疫苗 獲批共軍內部使用

陸媒報導，中國正在研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗Ad5-nCoV第一和第二期臨床實驗已在中國展開，並完成二期臨床解盲，日前獲中共中央軍委後勤保障部衛生局批准供軍隊內部使用。

觀察者網報導，總部位於天津的康希諾生物今天公告說，公司與中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發的重組新型冠狀病毒疫苗Ad5-nCoV（腺病毒載體），已於25日獲中央軍委後勤保障部衛生局頒發的軍隊特需藥品批件，有效期一年。

公告表示，Ad5-nCoV的I期及II期臨床試驗已在中國展開，並於11日完成II期臨床試驗解盲。臨床試驗數據證實Ad5-nCoV具有良好安全性，以及較高的體液免疫及細胞免疫反應。

康希諾生物表示，總體試驗結果表明，Ad5-nCoV具有預防由SARS-CoV-2所引起疾病的潛力。根據「中國人民解放軍實施『中華人民共和國藥品管理法』辦法」有關規定，Ad5-nCoV現階段僅限軍隊內部使用，未經軍委後保部批准，不得擴大接種範圍。

已於去年在港股上市的康希諾生物並在公告中提醒投資者，公司無法保證能最終成功商業化Ad5-nCoV。

據報導，這次獲批的Ad5-nCoV疫苗由康希諾生物和軍事科學院院士陳薇團隊聯合開發。

對於實驗結果，陳薇指出，「這些結果使其成為具有潛力的可以進行下一步研究的候選疫苗」。

不過，她同時強調，「我們對這些結果應謹慎解讀。研發COVID-19疫苗的挑戰是前所未有的，誘導免疫應答的能力並不一定表明該疫苗能完全保護人類免受SARS-CoV-2的感染。這些結果為新冠疫苗研發提供了積極前景，但距離該疫苗上市，我們還有很多工作要做」。

報導說，COVID-19疫情爆發後，中國科研攻關團隊就將疫苗研發作為主攻方向之一，依照滅活疫苗、基因工程重組亞單位疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗以及核酸疫苗等5條技術路線，共布局12項研發任務。

據表示，中國科研團隊目前已對1個腺病毒載體疫苗和4個滅活疫苗展開臨床試驗，占全球臨床試驗疫苗總數的4成。