中共預備役部隊下月納入中央軍委指揮

近日，中共中央印發了《關於調整預備役部隊領導體制的決定》（以下簡稱《決定》）。《決定》明確，自2020年7月1日零時起，預備役部隊全面納入軍隊領導指揮體系，由現行軍、地雙重領導調整為黨中央、中央軍委集中統一領導。

據環球網，《決定》指出，預備役部隊是中共人民解放軍的組成部分，為全面貫徹中共的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持和完善黨對人民軍隊的絕對領導制度，確保實現黨在新時代的強軍目標，把人民軍隊全面建成世界一流軍隊，按照軍是軍、警是警、民是民的原則，對預備役部隊領導體制進行調整。

《決定》要求，中央和國家機關、地方黨委和政府依據有關法律法規履行國防建設責任，支持預備役部隊建設。軍地有關組織要堅決貫徹黨中央決策部署，積極主動協調，密切協同配合，做細做實相關工作，確保預備役部隊領導體制平穩轉換、有序銜接。