廈門大學學者：兩岸對抗未來新常態 台海危機埋6地雷

廈門大學台灣研究院民進黨研究中心主任陳先才近日撰文稱，中美戰略博弈加劇的大背景下，兩岸對抗將是未來新常態，無法避免。如果美國繼續在台灣問題上加碼，包括邀請蔡英文訪美等衝撞台海局勢的冒險舉動，有可能會直接引爆台海最大危機。

陳先才在中評智庫基金會主辦的「中國評論」月刊6月號發表專文「未來四年台海局勢風高浪急」。他認為，蔡英文第二任期開啟，未來四年在民進黨繼續執政下，兩岸對抗加劇，民共無法溝通，中美戰略博弈加劇的大背景下，兩岸對抗或許將是未來一段時間內的新常態，無法避免。

文章稱，民進黨在選舉期間刻意操作「反中」、「抗中」、「反統」等議題，台海兩岸對抗的態勢不斷加劇。尤其選後一段時期，面對全球抗疫的新情勢，蔡英文當局繼續加碼「反中」，雙方對抗進一步升級，兩岸關係似乎正朝向某種不可預期的方向演進。展望未來四年，台海風高浪急的態勢不變，危機加劇。

文章稱，民進黨對中美博弈的誤判可能加劇台海風險上升。美國親台勢力有可能會助長台海風險的爆發。當前台海局勢的最大挑戰還在於國際勢力的介入，尤其是美國加大介入台灣問題，增加台海局勢的複雜性。

值得注意的是，長期以來在台海局勢中扮演某種踩剎車功能的積極因素開始削減，可能使制約台海風險爆發的約束力量不再。在中美戰略博弈不斷加劇的背景下，美國打「台灣牌」的力度持續加重，喪失在台海地區扮演剎車功能的正面效應。

展望未來四年兩岸關係的發展趨勢，陳先才認為有三大方向：對抗將成兩岸關係的新常態、誘發台海衝突的風險點增多、不排除爆發重大台海危機的可能性。

文章解釋，誘發台海衝突的風險點增多，第一，疫情有可能成為引爆台海危機的重要風險點。台灣當局一直用「武漢肺炎」來針對大陸，已經激發大陸民意的強烈反彈，如果繼續加碼，誘發台海危機的可能性無疑增大。

第二，「台獨」的挑戰動作有可能直接成為台海危機的重大風險點。例如，當前獨派大佬辜寬敏推動的「公投制憲」等動作不斷上演，完全有可能會成為引爆兩岸危機的風險點。

第三，在當前兩岸對抗升級的背景下，大陸軍機繞島的頻率與強度無疑會加大，不排除民進黨當局採取冒險動作，兩岸在台海地區爆發直接軍事衝突的風險大為增長。

第四，台灣在國際參與方面有可能採取對抗與衝撞的動作，包括有可能重新推動加入聯合國等事項，兩岸衝突的風險大增。

第五，在兩岸民意對抗的背景下，不排除兩岸交流中的某一偶發事件，迅速成為引爆兩岸衝突與對抗的直接導火線。

第六，美國在台海地區的挑釁行為，以及直接踩踏兩岸關係底線的動作，都將有可能成為引爆台海危機的風險點。

文末稱，美國近年來通過不少親台法案，極大地惡化台海區域的安全形勢。未來如果美國無視大陸方面的警告，繼續在台灣問題上加碼，包括邀請蔡英文訪美等衝撞台海局勢的冒險舉動，有可能會直接引爆台海最大的危機事件。1996年台海危機爆發，就是因為美國介入所致。

陳先才表示，相信未來，不管是民進黨方面的試探，還是美國方面的挑釁，只要觸及到北京的底線，必然會引發北京的強烈反制。新的台海危機絕對不會亞於之前的烈度與強度，未來會如何發展值得觀察。