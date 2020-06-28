華爾街日報：美頻碰台港疆問題 中恐打貿易牌

中美戰爭從貿易戰打到港、台及新疆問題上，美國近日頻頻向北京施壓，北京為了扭轉形勢，有意也打「貿易牌」。據華爾街日報報導，北京已向華盛頓傳遞訊息，指美方若在這三個問題上「跨越紅線」，可能危害中美第一階段貿易協議，中方可能減少採購美國農產品作為報復。

據報導，美國國務卿龐培歐和中央外事辦主任楊潔篪17日在夏威夷舉行閉門會議，知情人士透露，楊在會面時重申中方履行第一階段貿易協議的承諾，但強調中美必須「合作」，此話意指「美方應避免過多干預，不應跨越紅線」。不過，龐培歐並沒有讓步。

夏威夷會談後不久，中方談判代表、國務院副總理劉鶴在上海演講時表示「應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議」，其中的「氛圍」與「排除干擾」字樣就是中方期待美國不要干涉。

根據中美1月簽署的第一階段貿易協議，北京承諾兩年內加碼採購2000億美元的美國農產品、能源與服務。貿易專家表示，中國近期雖增加採購，但離達成協議目標仍有一大段距離。

另據美國之音報導，美國食品出口商和飼料出口商日前抗議，指中國海關當局要求食品出口商必須簽署正式產品安全證明，保證自己的產品沒有受到病毒的汙染。農業出口組織指中方的這個要求在食品和農業行業引起了不小的反響，有些運輸商因無法確保農產品在運輸過程中不被病毒污染，因而放棄了對中貿易。