向印度秀軍力 解放軍發布高原訓練、實彈射擊照片

近期中印邊境局勢緊張，解放軍西部戰區陸軍26日透過「西陸強軍號」微信公眾號公布，近日在海拔4000多米的高原進行多種火器實彈射擊考核的照片。此外，印度媒體27日報導，印度軍隊也將防空導彈系統部署至拉達克東部。

香港01報導，解放軍這次考核項目包括戰車運動射擊考核、戰車停止間射擊考核、戰車指定射擊考核、單兵武器射擊考核、步戰車高機射擊考核、單兵噴火器射擊考核、戰車導彈射擊考核、榴彈砲射擊考核以及車載榴彈砲射擊考核。「西陸強軍號」日前也公布，某旅近日在海拔4000多米的雪域高原進行一場迫擊砲實彈射擊考核。

此外，「西陸強軍號」還分別在22日和23日發布關於裝甲步兵高原協同作戰，以及西部戰區陸軍某旅近日在海拔4800米的雪域高原展開適應性訓練的照片。

另據環球時報引述印度媒體亞洲國際新聞報導，因應中國戰鬥機和直升機在拉達克實際控制線附近活動增加，印度軍隊已將防空導彈系統部署至拉達克東部地區。該消息人士稱，印度很快將從「一個友好國家」那裡獲得一套功能強大的防空系統。該系統能夠對任何敵人的飛行物進行有效打擊。