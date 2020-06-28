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曾批澳洲大學生「煽動反華」 中駐布里斯本總領事被查
一名澳洲大學生去年7月在校內組織支持香港反送中集會，與支持中方的留學生發生肢體衝突，中國駐澳洲布里斯本總領事館更發表聲明批評。澳洲媒體25日報導，涉事大學生事後指控，中方聲明導致他受到暴力恐嚇，當地警方證實已對中國駐布里斯本總領事徐杰展開調查。
香港01報導，帕夫洛在2019年7月24日與其他約15至20名學生組織支持反送中集會，之後有約200名支持中方的留學生到場，雙方出現肢體衝突，最後警員介入。帕夫洛指控，他受到不像是學生的人襲擊，質疑對方是大使館派出的人。
中國駐布里斯本總領事館之後發聲明，指事件是極少數別有用心的人在大學進行反華分裂活動，領事館指高度重視中國留學生安全，肯定中國留學生的自發愛國行為，堅決反對任何分裂國家的言行，反對一些人藉事件製造中國大陸和香港學生的對立，煽動反華情緒。
據報導，帕夫洛指控徐杰的公開聲明形容他為「分離主義者」，令他受到死亡威脅和惡毒辱罵。他稱，他與他的家人都收到恐嚇。另一方面，在該場集會後，昆士蘭大學紀律小組宣布對帕夫洛停學兩年。
另據自由亞洲電台報導，澳洲總理莫里森26日召開記者會時，一位新華社女記者的隨行攝影師拍攝在場其他記者，一名澳媒記者也反拍兩人，新華社記者便阻擋對方而引起騷動，但兩人在維安人員靠近後迅速離去。
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