快訊

F1／不想背負父親盛名 舒馬克兒子曾經棄父姓

獨／陪伴天母人33年！「大爺西餐」7月17日熄燈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾批澳洲大學生「煽動反華」 中駐布里斯本總領事被查

世界日報 / 中國新聞組／綜合報導
中國駐布里斯本總領事遭澳洲警方調查，中國與澳洲的兩國關係面臨挑戰，圖為雪梨市景。 新華社資料照片
中國駐布里斯本總領事遭澳洲警方調查，中國與澳洲的兩國關係面臨挑戰，圖為雪梨市景。 新華社資料照片

一名澳洲大學生去年7月在校內組織支持香港反送中集會，與支持中方的留學生發生肢體衝突，中國駐澳洲布里斯本總領事館更發表聲明批評。澳洲媒體25日報導，涉事大學生事後指控，中方聲明導致他受到暴力恐嚇，當地警方證實已對中國駐布里斯本總領事徐杰展開調查。

香港01報導，帕夫洛在2019年7月24日與其他約15至20名學生組織支持反送中集會，之後有約200名支持中方的留學生到場，雙方出現肢體衝突，最後警員介入。帕夫洛指控，他受到不像是學生的人襲擊，質疑對方是大使館派出的人。

中國駐布里斯本總領事館之後發聲明，指事件是極少數別有用心的人在大學進行反華分裂活動，領事館指高度重視中國留學生安全，肯定中國留學生的自發愛國行為，堅決反對任何分裂國家的言行，反對一些人藉事件製造中國大陸和香港學生的對立，煽動反華情緒。

據報導，帕夫洛指控徐杰的公開聲明形容他為「分離主義者」，令他受到死亡威脅和惡毒辱罵。他稱，他與他的家人都收到恐嚇。另一方面，在該場集會後，昆士蘭大學紀律小組宣布對帕夫洛停學兩年。

另據自由亞洲電台報導，澳洲總理莫里森26日召開記者會時，一位新華社女記者的隨行攝影師拍攝在場其他記者，一名澳媒記者也反拍兩人，新華社記者便阻擋對方而引起騷動，但兩人在維安人員靠近後迅速離去。

澳洲 留學生 香港

延伸閱讀

澳洲內陸牧地劃為國家公園 面積與大倫敦相當

新華社駐澳記者不滿被拍擋鏡頭 見維安靠近閃人

印度反華仍熾 3000家酒店拒中國人入住

涉威嚇聲援反送中澳洲學生 中國領事徐杰被查

相關新聞

14國際航空復航中國 聯合航空、達美航空都將起飛

截至27日，包含聯合航空、達美航空、維珍航空、法國航空、紐西蘭航空、新加坡航空、勝安航空、新加坡酷航、漢莎航空、大韓航空、韓亞航空、全日空航空、日本航空、衣索比亞航空等14家各國航空公司，已發布復航中國的計畫。

曾批澳洲大學生「煽動反華」 中駐布里斯本總領事被查

一名澳洲大學生去年7月在校內組織支持香港反送中集會，與支持中方的留學生發生肢體衝突，中國駐澳洲布里斯本總領事館更發表聲明批評。澳洲媒體25日報導，涉事大學生事後指控，中方聲明導致他受到暴力恐嚇，當地警方證實已對中國駐布里斯本總領事徐杰展開調查。

最資深中共人大代表 申紀蘭91歲去世

91歲的中共人大代表申紀蘭去世。據澎湃新聞，她是大陸唯一自中共全國人大第一屆成立，一直做到現在第十三屆的代表。

向印度秀軍力 解放軍發布高原訓練、實彈射擊照片

近期中印邊境局勢緊張，解放軍西部戰區陸軍26日透過「西陸強軍號」微信公眾號公布，近日在海拔4000多米的高原進行多種火器實彈射擊考核的照片。此外，印度媒體27日報導，印度軍隊也將防空導彈系統部署至拉達克東部。

華爾街日報：美頻碰台港疆問題 中恐打貿易牌

中美戰爭從貿易戰打到港、台及新疆問題上，美國近日頻頻向北京施壓，北京為了扭轉形勢，有意也打「貿易牌」。據華爾街日報報導，北京已向華盛頓傳遞訊息，指美方若在這三個問題上「跨越紅線」，可能危害中美第一階段貿易協議，中方可能減少採購美國農產品作為報復。

港首禁七一遊行 民陣擬上訴

再兩天是七月一日，今年香港警方首度禁止七一大遊行及集會，港府政務司也以疫情為由不豁免遊行，發起七一大遊行的香港民間人權陣...

我援港遭批 陸委會駁未介入

香港協進會近日批評，台灣的援港方案干預香港事務，要求台灣的策進會勿從事與其形式不符、破壞香港繁榮穩定的活動。陸委會昨日回...

美宣布簽證限制措施 北京駐港公署稱將回擊

美國宣布將實施簽證限制措施，以此懲治侵蝕香港自由的中國官員。中國外交部駐港公署發言人今天表示，美方應立即停止以任何方式干...

解放軍近期頻擾台 陸官媒央視：加速解決台灣問題！

中共解放軍軍機近期頻擾台，今日大陸官媒央視發布「海峽時評」，表示這是對美方挑釁的回應與反制，並且是對台獨的警告，並稱民進...

龐培歐揚言限制陸官員簽證 胡錫進：現在誰想去美國？

美國國務卿龐培歐宣布，將對破壞香港高度自治和人權的中共官員實施簽證限制措施。對此，環球時報總編輯胡錫進微博發文回酸：龐培...

香港協進會發聲明 指台灣以策進會干預香港事務

對於台灣方面決定在策進會之下設立台港服務交流辦公室，策進會的香港對口單位協進會強調這是「台方單方面決定的行動」，並批評台...

「香港良心」陳方安生 發聲明退出政治工作

向來積極參與香港民主運動，被大陸列為「禍港四人幫」的香港前政務司長陳方安生，昨發表聲明，表示因已年屆八十歲，將從公民及政...

熱門新聞

江蘇查獲新型毒品「聽話水」一滴就失去意識多名女性受害

解放軍近期頻擾台 陸官媒央視：加速解決台灣問題！

大陸豪雨成災波及半壁江山 逾1,300萬人受災

花54萬「買女屍」為親戚配冥婚 無良員工竟從殯儀館偷來賣

港澳命運大不同...六個魔鬼細節 揭露港版國安法比澳門毒辣

美宣布簽證限制措施 北京駐港公署稱將回擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。