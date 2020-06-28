14國際航空復航中國 聯合航空、達美航空都將起飛

截至27日，包含聯合航空、達美航空、維珍航空、法國航空、紐西蘭航空、新加坡航空、勝安航空、新加坡酷航、漢莎航空、大韓航空、韓亞航空、全日空航空、日本航空、衣索比亞航空等14家各國航空公司，已發布復航中國的計畫。

澎湃新聞報導，目前中美航線現狀為美方每周4班、中方每周4班的態勢。其中，美方執飛航企為聯合航空和達美航空，聯合航空每周執飛2班舊金山-上海浦東往返航班，達美每周執飛西雅圖-上海浦東和底特律-上海往返航班。

中方執飛航企為國航、東航、南航和廈航，其中，國航每周執飛一班北京-洛杉磯往返航班，東航每周執飛一班上海浦東-紐約甘迺迪往返航班，南航每周執飛一班廣州-洛杉磯往返航班，廈航每周執飛一班廈門-洛杉磯往返航班。

據報導，聯合航空27日宣布，自7月8日起，將恢復美國舊金山—中國上海浦東航線，每周2班。在今年2月因新冠肺炎疫情暫停飛往上海的航班之前，聯合航空是服務中國市場的最大美籍航空公司。

達美航空22日時已宣布於25日恢復西雅圖-上海浦東航線。該航線經停首爾仁川機場，每周運營兩班。其後7月起，達美航空將運營西雅圖-上海浦東、底特律-上海浦東航線，該航線同樣經停仁川機場，每周運營一班。自今年2月由於新冠疫情原因暫時停飛中美航線後，達美航空是第一家恢復中美航線的美國航企。

報導稱，維珍航空24日宣布，將於8月4日恢復倫敦-上海航線，每周一班。復航首班航班將於8月4日從倫敦希斯羅機場出發，次日抵達上海，並於8月5日從上海浦東國際機場起飛，飛往倫敦。維珍航空還宣布，自8月起將恢復更多其航線網絡內的客運航班，17個目的地包括特拉維夫、邁阿密、舊金山以及巴貝多等。

漢莎航空23日宣布恢復往返中國與德國之間的定期航班。自24日起，漢莎航空將恢復法蘭克福-上海定期航班，每周一班。

報導說，新加坡航空20日宣布，經相關審批通過後，7月1日-7月31日期間，新加坡航空及勝安航空將分別繼續保留每周一上海往返新加坡的一個航班及每周一重慶往返新加坡的一個航班。