最資深中共人大代表 申紀蘭91歲去世

91歲的中共人大代表申紀蘭去世。據澎湃新聞，她是大陸唯一自中共全國人大第一屆成立，一直做到現在第十三屆的代表。

據中共公開資料顯示，申紀蘭，1929年12月生，山西平順人，平順縣西溝村黨總支副書記。

中國人大網指出，申紀蘭是中共第一屆至第十三屆全國人大代表。她積極維護中共建政後婦女勞動權利，宣導並推動「男女同工同酬」寫入憲法。曾榮獲「全國勞動模範」「全國優秀共產黨員」「全國脫貧攻堅奮進獎」「改革先鋒」等稱號。

2018年12月18日，中共中央、國務院授予申紀蘭改革先鋒稱號，頒授改革先鋒獎章。2019年9月17日，中共國家主席習近平簽署主席令，授予申紀蘭「共和國勳章」。

申紀蘭歷經毛澤東、華國鋒、鄧小平、胡耀邦、趙紫陽、江澤民、胡錦濤和習近平等人執政的歷史，被大陸媒體稱為「什麼都舉手贊成、什麼都舉手支持」的人大代表。打倒劉少奇時她支持、反右時她支持、三面紅旗時她支持、打倒林彪時她支持、打倒四人幫時她支持、鄧小平復出她支持、打倒胡趙她也支持、後江、胡、習三朝，她更是年年舉手表示支持。

她的過世，有大陸網友評論：「總算不用舉手了。辛苦了！」