解放軍近期頻擾台 陸官媒央視：加速解決台灣問題！

中共解放軍軍機近期頻擾台，今日大陸官媒央視發布「海峽時評」，表示這是對美方挑釁的回應與反制，並且是對台獨的警告，並稱民進黨政府變本加厲與美國軍事勾連，夢想「倚美謀獨」，只會促使大陸加緊練兵備戰，加速解決台灣問題。

據央視新聞的「海峽時評：解放軍劍指『台獨』，『倚美謀獨』必成炮灰」的文章指出，從6月9日美軍運輸機飛越臺灣、升高挑釁層級以來，解放軍軍機已經8次進入台灣西南空域，這是用短時間內的密集行動正告美方，想通過「切香腸」的方式，來危害中國的主權和領土完整，完全是癡心妄想；同時警告台獨分裂勢力，「倚美謀獨」是死路一條。台獨勢力如果膽敢玩火，必定淪為炮灰、徹底毀滅。

文章直接表態，「來而不往非禮也！近期解放軍頻頻亮劍台海，是對美方惡劣挑釁的回應和反制。」批評美方是在防疫不力的情況之下，要渲染中國威脅，以轉移其國內的矛盾。

文章指出，一段時間以來，美軍驅逐艦、偵察機、無人機等在台海地區是在大刷「存在感」，「甚至扯掉所謂『航行自由』的遮羞布，直接派軍用運輸機飛越台灣」。對於這種挑釁底線的行為，解放軍始終保持高度戒備，並稱有堅定的意志、信心與能力維護國家主權與完整。

接著文章轉而批評民進黨政府，稱當別國對美國的「印太戰略」避之唯恐不及時，「民進黨當局卻拼命往『印太戰略』的圈子裡鑽，與美國一些勢力狼狽為奸，與宣導和平、合作的大陸搞對抗，逆歷史潮流而行，最終站在了廣大民眾的對立面。」。

文章說，「不作不死」，民進黨政府變本加厲加深與美國軍事勾連，夢想「倚美謀獨」，只會促使中國大陸加緊練兵備戰、加速解決台灣問題。並說此前有日本媒體指出，解放軍可能在今年8月實施以奪取東沙島為想定的軍事演訓。民進黨政府聞訊後宛如驚弓之鳥，急忙增強東沙島戰備，並派出海軍陸戰隊進駐東沙島，以防大陸借軍演之機奪島。

文章最後警告，「中國人不打中國人，對於同胞而言，解放軍強大的戰鬥力意味著滿滿的安全感。」如果台獨分子不把自己當同胞，一再突破作為中國人應有的底線，那麼，解放軍的戰鬥力就是隨時可以化作實現祖國統一捍衛國家尊嚴的實力，台獨勢力企圖「倚美謀獨」的結局必然是加速自取滅亡。