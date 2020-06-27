龐培歐揚言限制陸官員簽證 胡錫進：現在誰想去美國？

美國國務卿龐培歐宣布，將對破壞香港高度自治和人權的中共官員實施簽證限制措施。對此，環球時報總編輯胡錫進微博發文回酸：龐培歐「也太逗了」，現在中國人中還有誰願意去疫情全球最嚴重的美國？

龐培歐在台北時間27日凌晨發表的聲明表示，美國總統川普承諾，要懲罰侵害香港自由的中共官員，國務院將採取行動，對破壞香港高度自治和人權的中共官員實施簽證限制措施，包括官員的家屬。

龐培歐表示，北京持續破壞自己在「中英聯合聲明」中對香港高度自治的承諾與義務，迫使港府逮捕民運人士，並取消泛民派候選人的參選資格，破壞香港的人權與基本自由。

龐培歐指出，美國將對破壞中英聯合聲明、破壞香港人權的中共現任和前任中共官員，實施簽證限制，這些人的家人也會受限。

對此，胡錫進27日上午在其個人微博回應稱，「別自作多情了。現在中國人中還有誰願意去疫情全球最嚴重的美國？留著你們的簽證給香港的黎智英和黃之鋒吧，看他們還敢不敢去。」

胡錫進還說，「這個蓬佩奧（龐培歐）也太逗了。」

不過，對於龐培歐前述發言，大陸官方則無法像胡錫進如此輕鬆看待。中共駐美國大使館27日就發表聲明，強調中方堅決反對美方的錯誤做法。聲明重申，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預。」

中共駐美大使館表示，美方沒有任何法律依據、也沒有任何資格援引「中英聯合聲明」對香港事務說三道四。

聲明稱，「我們奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。中方將繼續採取堅定有力的措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。」