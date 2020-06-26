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邊談邊備戰 共軍西部戰區展開火器實彈射擊考核

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
解放軍77集團軍某旅近日進行的戰車指定射擊考核。（取自《西陸強軍號》）
解放軍77集團軍某旅近日進行的戰車指定射擊考核。（取自《西陸強軍號》）

針對中印近期爆發的邊境衝突，北京一方面透過軍事和外交渠道與印度進行溝通，積極緩和事態。另一方面，解放軍西部戰區近日則密集發布各種演訓訊息，高調對外展示軍事實力。

中印6月15日在加勒萬河谷爆發近45年來最嚴重的衝突後，6月17日，大陸國務委員兼外長王毅就與印度外長蘇傑生通電話。根據大陸外交部發布的訊息，雙方同意公正處理此一事件，並共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，儘快使現地局勢降溫。

6月22日至23日，中印舉行了第二輪軍長級會談，繼續磋商當前事態。6月24日，由兩國外交部主管司長領銜的中印邊境事務磋商和協調工作機制也舉行了會議，就有關問題繼續進行溝通。

另一方面，解放軍西部戰區近期則積極展開各項演訓。由解放軍西部戰區陸軍政治工作部主辦的微信公眾號《西陸強軍號》，26日就公布解放軍77集團軍某旅近日在海拔4,000多公尺的高原腹地，所進行的一場多種火器實彈射擊考核影片。

《西陸強軍號》指出，此次考核項目包括：單兵武器射擊考核、單兵噴火器射擊考核、戰車運動射擊考核、步戰車高機射擊考核、榴彈炮射擊考核、車載榴彈炮射擊考核等。

本月24日，《西陸強軍號》也曾公布，解放軍西部戰區某旅近日也在4,000多公尺的高原舉行一場迫擊炮實彈射擊考核。23日則發布，西部戰區陸軍某旅在海拔4,800公尺的雪域高原展開適應性訓練，訓練官兵在高寒缺氧條件下，開展牽引橫渡、崖壁攀岩、山地衝坡、圓木負重、雪地攀爬等項目考核評比。

《西陸強軍號》22日還曾發布，西部戰區某旅高原駐訓場，連日進行一場實戰背景下的裝甲步兵高原協同作戰演練。

解放軍西部戰區某旅日前進行的迫擊炮實彈射擊考核。（取自《西陸強軍號》）
解放軍西部戰區某旅日前進行的迫擊炮實彈射擊考核。（取自《西陸強軍號》）

解放軍 印度 外交部

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