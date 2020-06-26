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香港警方禁止民主派七一集會遊行

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為香港警察上個月底強勢趨離街頭抗爭民眾。（路透）
圖為香港警察上個月底強勢趨離街頭抗爭民眾。（路透）

香港警方今（26）回覆民主派區議員，禁止七一當日在銅鑼灣舉行集會，以及反對當日在港島區遊行。

民主派東區區議員徐子見等人，向警方申請於6月28日及7月1日遊行，抗議政府沒有讓市民討論「港版國安法」立法。

警方稱，有關公眾集會及遊行不屬於「限聚令」豁免群組聚集，舉行或參與集會遊行是違法行為，會破壞公眾秩序。

綜合港媒報導，警方回覆東區區議員徐子見的信件指出，新型肺炎疫情在香港的應變級別為「緊急」最高級別，公眾集會屬人多聚集的高危活動，警方有理由相信舉行有關活動，增加參加者及其他市民感染病毒風險，會對所有市民的生命與健康構成重大威脅。

警方說，任何人在無合理辯解下，明知而參與未經批准集結，即屬犯罪。

徐子見昨日表示，建議七一遊行以35人一組，每35秒才放行一組，同時提供口罩及搓手液給遊行人士。他們原計劃七一下午在銅鑼灣東角道集會，然後遊行至中環遮打花園。

港版國安法 香港 東區

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