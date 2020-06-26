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北京租房市場遇冷：成交量下滑逾三成 租金罕見下調

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
近來北京租房市場明顯遇冷。中新社資料照片
近來北京租房市場明顯遇冷。中新社資料照片

北京新發地批發市場出現的疫情，為本該復甦的房市潑了一盆冷水，不但租金出現罕見下降，成交量也下滑逾三成。

中新經緯報導，近來北京租房市場明顯遇冷，就連熱門租賃區域的房源，都較難對外出租。不管是個人房東還是長租公寓企業，都紛紛下調租金價格，吸引租客承租。業界認為，短期內，北京租賃市場的成交量仍會迅速下降，價格穩中有降。

一般來說，每年春節過後和大專院校畢業季，都是租賃市場的傳統旺季，成交量和成交價格會小幅上漲。但因為疫情，今年的兩大租賃旺季受到不小的衝擊。

位於北京朝陽區東四環外的十里堡，往年都是熱門租賃區域，但如今卻面臨客源減少、房源出租難的問題。

一家大型房產仲介公司十里堡門市經紀人李楓說，6月本是畢業生租房比較多的時候，但受疫情影響，畢業生都沒有回來，帶看的客戶中，很少是今年剛畢業的大學生，現在的帶看量，比之前少了30%左右。

我愛我家研究院統計顯示，6月前三周(6月1日至21日)，北京住房租賃交易量較5月同期下滑5.78%，較2019年6月同期下滑3.17%。其中6月第三周(6月15日至21日)租賃交易量較第二周下滑19.27%，降幅較大。

貝殼研究院稱，受疫情影響，北京全市應急回應級別重新上調，各社區又開始控制人口流動，導致租賃市場受到明顯影響，6月第三周的成交量相比第二周下降了31%。

疫情對租賃市場的影響持續顯現。李楓稱，十里堡兩居室的租金價格比去年至少要低每月人民幣300元，如果房東不降價，就只能空置。陳曉稱，公司在姚家園區域有不少出租房源，由於距離地鐵較遠、客源減少，該區域原本每月人民幣6,000元至7,000元的兩居室，普遍出現8,00元至1,000元的降幅。

中原地產首席分析師張大偉表示，北京住房市場租金普遍下降，是很罕見的，上一次出現大規模降價要追溯到2008年金融危機期間。

值得注意的是，近年在一二線城市壯大起來的長租公寓企業，曾被指責推高租賃市場價格，但如今也紛紛降價促銷，加大租房優惠力度。

我愛我家研究院判斷，疫情讓北京租賃市場再次受到衝擊，6月第三周(6月15日至21日)的交易量明顯下滑，6月、7月原本的市場預期將會走低，租金的回升空間也將收窄。

張大偉稱，這次租金普遍下調的原因顯而易見，主要與疫情和整個宏觀經濟運行有關，疫情影響經濟正常運行，租客當前收入或者對未來的收入預期發生改變，會有意無意地減少住房支出，進而導致租金下降。

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