快訊

繼磐石艦後再驗日本學生8堂課師生抗體 莊人祥曝原因

中職／換總留言風波 富邦胡金龍下二軍並將懲處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國人大「活化石」申紀蘭傳病危 曾自述沒投過反對票

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電
被稱為「舉手機器」的中國人大代表申紀蘭在醫院。（取材自推特）
被稱為「舉手機器」的中國人大代表申紀蘭在醫院。（取材自推特）

91歲的全國人大代表申紀蘭傳出因胃癌病重住院。申紀蘭是中國唯一從第一屆連任到第十三屆的全國人大代表，被稱為人大「活化石」，去年獲國家主席習近平頒授「共和國勛章」。據悉，官方尚未證實申紀蘭病重。

自由亞洲電台報導，申紀蘭曾是山西省長治市平順縣西溝鄉農民，自1954年出任中國全國人大代表至今數十年，被外界稱為全國人大制度的「活化石」。據多家媒體的消息，近日，91歲的申紀蘭因胃癌，住進長治市第一人民醫院。

據申紀蘭身邊工作人員透露，申紀蘭5月底因身體不適，被解放軍海軍總醫院車輛從北京送到安陽，之後長治醫院的車輛將申老接到醫院救治。據悉，申紀蘭目前是胃癌晚期，因年事已高，醫生不建議做手術，做保守治療。

報導引述山西太原學者周濤說，申紀蘭是中國人大代表制度的典型人物：「她對全國人大起的什麼作用並不重要，她就是全國人大制度的一個縮影，她是作為人大代表制度的模型，她的意義就是中國人大制度就是舉手，而不是提意見。」

申紀蘭的簡歷顯示，她1946年10月參加工作，1953年8月加入中共，從1954年她18歲時，被官方指定為全國人大代表。從毛澤東時代的「大躍進」、「文化大革命」，鄧小平時代的「改革開放」到江澤民、胡錦濤及習近平時代，其60多年的代表資格被稱為中國人大的「活化石」。

2010年，人大會議期間，申紀蘭一句「當代表就是要聽黨的話，我從來沒有投過反對票」，被網友戲稱為「舉手機器」。

報導指出，申紀蘭是唯一連續13屆成為全國人大代表的人，並先後受到毛澤東等領導人接見，2019年，習近平授予申紀蘭「共和國勳章」。

來源：YouTube

全國人大 習近平 胃癌

延伸閱讀

前青海政協委員籲習下台株連家人 聲明斷絕關係

習近平宣布免除非洲部分債務 龐培歐批「空泛承諾」

參選立委卻被與韓國瑜、習近平合成畫面 檢認意圖抹紅

領導人視訊會議 習近平：盼中歐關係邁向更高水平

相關新聞

中國人大「活化石」申紀蘭傳病危 曾自述沒投過反對票

91歲的全國人大代表申紀蘭傳出因胃癌病重住院。申紀蘭是中國唯一從第一屆連任到第十三屆的全國人大代表，被稱為人大「活化石」，去年獲國家主席習近平頒授「共和國勛章」。據悉，官方尚未證實申紀蘭病重。

鬆綁境管排除大陸 港媒諷蔡政府「政治病毒入腦」

香港中評社今（26）日發表快評文章指出，自6月29日起，台灣將放寬有商務經貿交流及人道等需求的外籍、港澳人士入境，大陸人...

北京清華大學成立「人工智能國際治理研究院」

據清華新聞網消息，北京清華大學成立了一個新的研究機構—「人工智能國際治理研究院」。報導稱，該研究院是在中共相關部委建議和...

港府駁斥美方報告 指嚴重偏見及欠缺實據支持

美國國務院發表《2020年美國販運人口報告》，將香港的評級調至第二級別（監察名單）。對此，香港特區政府今（26）日發表新...

中共駐印度大使談邊境衝突：印方挑釁在先、打人在先

針對中印日前爆發的邊境衝突，中共駐印度大使孫衛東指控，此次事件完全由印方挑起，印方越線在先、挑釁在先、打人在先、違反協定...

中印衝突／稱陸2死3傷？紅二代急刪文

中印六月十五日邊境衝突，印度方面承認有廿名士兵陣亡（包括一名上校），大陸方面始終沒有給出官方數字。但中共解放軍少將蔡長元之子蔡小心在新浪微博表示有兩人被印軍持匕首刺中要害，搶救八天後不治。

中印衝突 紅二代曝料：中方5人受傷其中2人死亡

中印邊境衝突已經造成印度方面20名士兵陣亡，中國大陸方面表示中共解放軍也有傷亡，但一直沒有給出官方數字。

反擊日本 中國發布50處釣魚島附近地理名稱

日本石垣市議會22日通過決議，將釣魚島（日稱尖閣諸島）住所的名稱「登野城」改稱為「登野城尖閣」，並訂10月1日正式生效，引發兩岸抗議。繼中國外交部發言人趙立堅斥日本對中國領土主權的嚴重挑釁後，北京當局再反擊，發布50處釣魚島附近地理名稱。

邊境衝突誰擔責？中國控印度單方挑釁、違背共識

外電曾披露，中印邊境衝突中，中方主動挑釁。但本報系聯合報報導，中國國防部發言人吳謙24日聲稱，事件起於印度邊防部隊4月間片面修建設施，衝突是印方違背共識、單方面挑釁造成，印方應嚴懲當事人。

中國擴大進口大豆 要求「無新冠病毒」證明

中國買家目前正在加緊購買大豆的步伐。但路透引述消息人士報導，中國買家日前要求大豆商提供保證書，確保進口到中國的大豆無新型冠狀病毒，有關措施是在北京的農產品市場出現疫情幾日後提出。

超過80年歷史...區議會未撥款 香港歷史最久龍舟賽喊卡

端午節最有節日氣氛的活動莫過於龍舟競賽，但這項活動今年許多地方被迫取消。其中包括大埔區議會早前以種種理由，率先否決該區龍舟競賽，使超過80年歷史、全港歷史最悠久的龍舟活動被迫停辦。

中大女學生涉洗錢3.6億 警疑與反送中有關

香港警方宣布偵破一起總額達3.6億餘港元（約4650萬美元）的洗黑錢案，拘捕了一名中文大學女學生；據報導，警方不排除本案可能涉及「反送中」運動。

熱門新聞

港媒：香港反送中人士逃亡路線曝光 花387萬假扮釣客偷渡來台

歷經3個世紀！過134歲生日 大陸最長壽人瑞生於清朝光緒年間

對抗港版國安法 美參院一口氣通過香港自治法與決議案

深圳首間性愛娃娃體驗館網路走紅 市監局：僅「體驗」不涉黃

港版國安法即將通過 陳方安生宣布退出政治工作

香港泛民精神領袖 陳方安生宣布退出政治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。