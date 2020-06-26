中國人大「活化石」申紀蘭傳病危 曾自述沒投過反對票

91歲的全國人大代表申紀蘭傳出因胃癌病重住院。申紀蘭是中國唯一從第一屆連任到第十三屆的全國人大代表，被稱為人大「活化石」，去年獲國家主席習近平頒授「共和國勛章」。據悉，官方尚未證實申紀蘭病重。

自由亞洲電台報導，申紀蘭曾是山西省長治市平順縣西溝鄉農民，自1954年出任中國全國人大代表至今數十年，被外界稱為全國人大制度的「活化石」。據多家媒體的消息，近日，91歲的申紀蘭因胃癌，住進長治市第一人民醫院。

據申紀蘭身邊工作人員透露，申紀蘭5月底因身體不適，被解放軍海軍總醫院車輛從北京送到安陽，之後長治醫院的車輛將申老接到醫院救治。據悉，申紀蘭目前是胃癌晚期，因年事已高，醫生不建議做手術，做保守治療。

報導引述山西太原學者周濤說，申紀蘭是中國人大代表制度的典型人物：「她對全國人大起的什麼作用並不重要，她就是全國人大制度的一個縮影，她是作為人大代表制度的模型，她的意義就是中國人大制度就是舉手，而不是提意見。」

申紀蘭的簡歷顯示，她1946年10月參加工作，1953年8月加入中共，從1954年她18歲時，被官方指定為全國人大代表。從毛澤東時代的「大躍進」、「文化大革命」，鄧小平時代的「改革開放」到江澤民、胡錦濤及習近平時代，其60多年的代表資格被稱為中國人大的「活化石」。

2010年，人大會議期間，申紀蘭一句「當代表就是要聽黨的話，我從來沒有投過反對票」，被網友戲稱為「舉手機器」。

報導指出，申紀蘭是唯一連續13屆成為全國人大代表的人，並先後受到毛澤東等領導人接見，2019年，習近平授予申紀蘭「共和國勳章」。

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