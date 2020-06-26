港版國安法即將通過 陳方安生宣布退出政治工作

向來積極參與香港民主運動，甚至因此被大陸列為「 禍港四人幫」的香港前政務司長陳方安生，26日發表聲明，表示因已年屆80歲，將從公民及政治工作退下來。

陳方安生在聲明中表示，她於今年2月年屆80。而她在很久以前曾答應兒女，滿80歲便會從公民及政治工作退下來，過較平靜生活。

陳方安生在聲明中指出，「最近女兒猝然離世，對我是沉痛的打擊，我需要一些時間和空間哀悼和復原，更加珍惜與家人特別是孫女們和女婿共聚天倫的時光。」

聲明並表示，「一如既往，我以香港為家。我盼年輕人對前途保持希望，以守法與和平的方式繼續守護我們這個城市的核心價值。」

陳方安生1993年至1997年曾出任港英時期首位華人布政司，1997年後擔任政務司長，但傳出與時任香港特區行政長官董建華不合，於2001年以私人理由提早退休。

星島日報稱，陳方安生退休後仍然活躍香港政壇，2007年9月11日宣布參選立法會港島選區補選，成為香港歷來首位參與立法會選舉的前布政司，她最後擊敗主要對手葉劉淑儀，成功當選，後於2008年9月30日卸任。

大陸官方媒體過去多次將陳方安生與香港民主黨創黨主席李柱銘、香港支聯會主席何俊仁、香港壹傳媒創辦人黎智英並列為「禍港四人幫」。

人民日報旗下的期刊《環球人物》就曾在報導中表示，「退休後，陳方安生立即與中央政府、特區政府公然對立，坐上立法會議員位子後，更打著『民主』的幌子領導反對派上演各種亂港禍港醜劇。」

但不少香港媒體與境外媒體則稱其為「香港良心」，認為陳方安生敢說真話，捍衛「一國兩制」底線。陳方安生曾在接受香港媒體訪問時，批評香港特區政府：「管治質素越來越下降， 你現在找人不是因為他們有才幹，在社會有地位聲望， 而是一個範疇就是忠心，一定要找自己人，姑勿論有無才幹， 姑勿論市民如何看他。」