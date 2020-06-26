中共駐印度大使談邊境衝突：印方挑釁在先、打人在先

針對中印日前爆發的邊境衝突，中共駐印度大使孫衛東指控，此次事件完全由印方挑起，印方越線在先、挑釁在先、打人在先、違反協定在先，責任不在中方。中方要求印方開展徹底調查，嚴懲肇事責任人，嚴格約束一線部隊，立即停止一切挑釁舉動，確保此類事件不得再發生。

根據中共駐印度大使館網站消息，孫衛東25日接受印度最大通訊社、印度報業托拉斯（Press Trust of India，PTI）專訪，回應中印加勒萬河谷事件。他表示，近期，中印邊防部隊在邊界西段加勒萬河谷發生嚴重肢體衝突，造成人員傷亡。這是中方不願看到的。

孫衛東說，此次事件的是非曲直十分清楚，責任不在中方。印方越線挑釁並攻擊中國邊防部隊，嚴重違背兩國有關邊境問題達成的協議，也嚴重違反國際關係基本準則。

他表示，當前，中印正通過軍事和外交渠道進行溝通，緩和事態。中印雙方有意願、也有能力妥善管控分歧。目前，中印邊境地區的形勢總體是穩定的、可控的。中方期待印方相向而行，避免採取導致邊境局勢複雜化的舉動，以實際行動維護邊境地區穩定。

大陸《經濟觀察網》報導，《印度時報》25日援引「商業衛星圖片」與「地面報告」，指稱「大批解放軍重新進入」曾發生衝突的加勒萬河谷地區，修建更大的營地，並在被印軍拆毀的觀察點布設火炮陣地。

《印度時報》還表示，解放軍開闢新戰線，在河谷北部的德普桑突出部（Depsang Bulge）地帶「部署重兵」。

對此，《環球時報》總編胡錫進25日晚在推特上批評印度媒體的報導不負責任、不專業，與兩國軍方發布的信息相矛盾。他表示，當前邊境局勢正在降溫，雙方都不希望衝突升級。胡錫進質問印度媒體：「是否謀劃挑動印度軍隊開戰？」

胡錫進隨後又在推特上表示，邊境衝突升級不符合中印兩國人民的利益，只有美國最為感到興奮，會鼓動印度對抗中國。他向印度喊話，「別做傻事」，兩國需要管控邊境衝突。