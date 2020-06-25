中印衝突／稱陸2死3傷？紅二代急刪文

中印六月十五日邊境衝突，印度方面承認有廿名士兵陣亡（包括一名上校），大陸方面始終沒有給出官方數字。但中共解放軍少將蔡長元之子蔡小心在新浪微博表示有兩人被印軍持匕首刺中要害，搶救八天後不治。

蔡小心暗示，六月十五日的中印加勒萬河谷衝突中，中共解放軍實際受傷五人，其中兩人被匕首刺成重傷，搶救八天後於六月二十二日死亡。不過，蔡小心在發布該微博後不久，便將其刪除。

印度媒體曾報導，中共解放軍有超過四十人死亡。對此，中共外交部發言人趙立堅日前表示，這是虛假訊息，但未明確說明解放軍死傷數字。「環球時報」總編輯胡錫進早前在微博上發文，解釋中方沒有公布數字「是一種善意」，是中方不想讓兩國民眾對雙方傷亡數字有所對比，刺激兩國民眾的情緒。

中共國防部在六月二十四日表示，「中印衝突責任完全在印度，表示是印軍蓄意挑釁在先，解放軍反擊在後」。

為緩和邊境緊張局勢，中印兩國邊防部隊於六月廿二日在邊境地區舉行第二次軍長級會談，會談後，兩國六月廿四日再次舉行邊境事務磋商和協調工作機制視訊會議。雙方一致同意，嚴格遵守兩國領導人重要共識和雙方簽署的一系列協定協議，共同維護邊境和平與安寧。