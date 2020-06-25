聽新聞
test
0:00 / 0:00
中印衝突 紅二代曝料：中方5人受傷其中2人死亡
中印邊境衝突已經造成印度方面20名士兵陣亡，中國大陸方面表示中共解放軍也有傷亡，但一直沒有給出官方數字。
6月24日，中共解放軍少將蔡長元之子蔡小心在新浪微博就中印衝突發文稱：「我們的因為保家衛國而受傷的五位英雄裡兩位因匕首刺要害，轉成重傷搶救八天，前天搶救無效走了。」
蔡小心暗示，6月15日的中印加勒萬河谷衝突中，解放軍實際受傷5人，但因被印軍匕首刺中要害，導致其中2人身受重傷，在搶救8天後於6月22日死亡。不過，蔡小心在發布該微博後不久，便將其刪除。
印度媒體曾報導，有消息稱，中共解放軍有超過40人死亡。對此，大陸外交部發言人趙立堅日前表示，「中方至少有40名官兵死亡」是虛假訊息。
《環球時報》總編輯胡錫進則在微博上發文，解釋中方沒有公布數字「是一種善意」，相信是中方不想讓兩國民眾對雙方傷亡數字有所對比，從而刺激兩國民眾的情緒。
大陸國防部6月24日則表示，中印衝突責任完全在印度，指稱是印軍蓄意挑釁在先，解放軍反擊在後。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言