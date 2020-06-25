中印衝突 紅二代曝料：中方5人受傷其中2人死亡

中印邊境衝突已經造成印度方面20名士兵陣亡，中國大陸方面表示中共解放軍也有傷亡，但一直沒有給出官方數字。

6月24日，中共解放軍少將蔡長元之子蔡小心在新浪微博就中印衝突發文稱：「我們的因為保家衛國而受傷的五位英雄裡兩位因匕首刺要害，轉成重傷搶救八天，前天搶救無效走了。」

蔡小心暗示，6月15日的中印加勒萬河谷衝突中，解放軍實際受傷5人，但因被印軍匕首刺中要害，導致其中2人身受重傷，在搶救8天後於6月22日死亡。不過，蔡小心在發布該微博後不久，便將其刪除。

印度媒體曾報導，有消息稱，中共解放軍有超過40人死亡。對此，大陸外交部發言人趙立堅日前表示，「中方至少有40名官兵死亡」是虛假訊息。

《環球時報》總編輯胡錫進則在微博上發文，解釋中方沒有公布數字「是一種善意」，相信是中方不想讓兩國民眾對雙方傷亡數字有所對比，從而刺激兩國民眾的情緒。

大陸國防部6月24日則表示，中印衝突責任完全在印度，指稱是印軍蓄意挑釁在先，解放軍反擊在後。