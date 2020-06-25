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邊境衝突誰擔責？中國控印度單方挑釁、違背共識

世界日報 / 中國新聞組／北京25日電

外電曾披露，中印邊境衝突中，中方主動挑釁。但本報系聯合報報導，中國國防部發言人吳謙24日聲稱，事件起於印度邊防部隊4月間片面修建設施，衝突是印方違背共識、單方面挑釁造成，印方應嚴懲當事人。

針對中印衝突，吳謙24日在記者會上詳述「衝突起因和過程」稱，中方對加勒萬河谷地區擁有主權，今年4月以來，印度邊防部隊在該地區抵邊修建設施，中方多次提出交涉和抗議。

他聲稱，印度邊防部隊5月6日凌晨越界進入中國領土構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，試圖單方面改變邊境管控現狀。中方邊防部隊不得不採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。

吳謙指控稱，6月15日晚間，印度一線邊防部隊「公然違背雙方達成的共識，再次越過實控線向中方蓄意挑釁」。中方官兵在現場交涉時，突然受到印方暴力攻擊，引發雙方官兵激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

吳謙說：「當時中國邊防部隊果斷採取自衛措施，對印方暴力行徑予以堅決回擊。」

吳謙提到，衝突發生後，中印兩國外長、防長通熱線；雙方並於22日舉行第二次軍長級會晤。

對照外電此前報導中印衝突，與吳謙說法有很大差異，西方情報認為責任方在中國。據美國新聞與世界報導引述美方情報人士透露，15日，一名印度軍官及兩名士官未攜武裝前往中印邊界協商地點，原本期望與中方代表團討論撤軍事宜。然而，等在現場的卻是數十名拿著狼牙棒和棍子準備攻擊的共軍，演變成雙方激烈的衝突。

美國之音報導，美國情報評估表示，這次邊界衝突攻擊是由曾參加過1979年中越邊界戰爭的西部戰區司令趙宗岐上將下令進行的。

報導表示，趙宗岐的計畫看來引火燒身，因為這次衝突事件激發印度全國憤怒，將印度進一步推向美國。

印度 戰爭 記者會

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