反擊日本 中國發布50處釣魚島附近地理名稱

日本石垣市議會22日通過決議，將釣魚島（日稱尖閣諸島）住所的名稱「登野城」改稱為「登野城尖閣」，並訂10月1日正式生效，引發兩岸抗議。繼中國外交部發言人趙立堅斥日本對中國領土主權的嚴重挑釁後，北京當局再反擊，發布50處釣魚島附近地理名稱。

綜合媒體報導，中國自然資源部23日發布「關於宣布的東海部分海底地理實體標準名稱的公」，公布的釣魚島周邊地理，東海部分海底地理實體共50處的標準名稱。其中包括釣魚窪地、釣魚海底峽谷群、燕子海丘、觀星海丘等。北京當局此番「正名」，被視為對日本最新的對抗行動。

日本放送協會（NHK）報導，這些地點都位於釣魚島周邊海域。其中的釣魚窪地、釣魚海底峽谷群等名稱包含了釣魚島部分字樣，認為可能是中國對日本沖繩縣石垣市議會對尖閣諸島進行更名的報復行動。

另據法廣網報導，就在石垣市議會通過釣魚島改名決議的當天，中國海警局發布消息稱，中國海警2502艦艇編隊在釣魚島領海內巡航。

此次巡邏邏輯南海的主力為海警2502號，屬於中國最大級海警艦，為5000噸級多用途防撞型海警艦。海警2502號是海警的執法主力艦，長128米，寬16米，航速22節，艦首擁有武器平台，至少有兩個砲位可以使用加裝艦砲者其他武器，還裝備了軍用版的360海空搜索雷達。艦身後部還配備了直升機起降平台。

據了解，中國海監東海支隊擁有2艘同型艦船2501、2502號。