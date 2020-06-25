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中國擴大進口大豆 要求「無新冠病毒」證明

世界日報 / 中國新聞組／北京25日電

中國買家目前正在加緊購買大豆的步伐。但路透引述消息人士報導，中國買家日前要求大豆商提供保證書，確保進口到中國的大豆無新型冠狀病毒，有關措施是在北京的農產品市場出現疫情幾日後提出。

報導引述美國、巴西和加拿大的大豆產業人士稱，中國的大豆買家要求美國和巴西的大豆商簽署一份無病毒保證書，要求大豆銷售商保證願遵循中國法規、標準，以及聯合國糧食及農業組織及世界衛生組織針對疫情的糧食業務指南，以確保進口到中國的產品不被新型冠狀病毒污染。不過，全球大多數當局都表示沒有證據顯示新冠病毒可以從食物傳染給人類。

據報導，美國大豆出口委員會中國主任Zhang Xiaoping表示，上述要求並非來自北京，而是來自地方海關當局。

報導指出，兩間美國穀物出口商表示，其公司還沒有回應上述要求，且正尋求農業部官員或更廣泛的產業群體作出統一回應。一名要求匿名的美國大豆出口商對有關要求表達不滿：「要如何證明你已經驗證過產品沒有新冠肺炎？我們對此沒有回應。」另一間巴西穀物出口廠表示，他們要保證「無法想像的事情」。

此外，海外的肉類和水果供應商上周稱，中國海關總署要求他們簽署一份聲明，確保其貨物的安全。巴西的3間肉類供應商表示已簽署這份聲明，保證其出口產品中沒有新冠病毒。

美國最大的肉類供應商泰森食品（Tyson Foods）亦表示已簽署，因為該公司對產品的安全性有信心。及後，該公司旗下一間廠房近日出現新型冠狀病毒肺炎的群組感染個案，中國海關當局在21日暫停從該廠進口禽肉產品。

另據搜狐新聞網報導，從最新一期進出口數據來看，中國5月大豆進口達938萬噸，較去年同期增長27.7%；今年前5個月累計進口達3388萬噸，同比增長6.8%。也就是說，中國大豆需求不僅未受到疫情影響，反而仍在加緊購買步伐；正基於此，確保進口大豆的「安全性」，無疑是在疫情當前的重中之重。

疫情 巴西 海關

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