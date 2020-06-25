中大女學生涉洗錢3.6億 警疑與反送中有關

香港警方宣布偵破一起總額達3.6億餘港元（約4650萬美元）的洗黑錢案，拘捕了一名中文大學女學生；據報導，警方不排除本案可能涉及「反送中」運動。

中央社報導，這名被捕的22歲女學生就讀中大新聞及傳播學院4年級，與32歲報稱無業的同居男友一起被捕，罪名是「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）；兩人正被扣查，不准保釋。

警方高層向媒體透露，兩人在過去7個月內涉嫌利用自己的銀行帳戶收取不明來歷的巨款，當款項轉入戶頭後迅速再轉走，總數高達3.6億餘港元。目前警方已凍結兩人相關帳戶的50萬港元存款，並檢獲兩支懷疑與案情有關的手機。

根據香港法例，洗黑錢一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年。

報導稱，警方不排除這起龐大洗黑錢案與「反送中」有關，不排除稍後有更多人落網。