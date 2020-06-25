超過80年歷史...區議會未撥款 香港歷史最久龍舟賽喊卡

端午節最有節日氣氛的活動莫過於龍舟競賽，但這項活動今年許多地方被迫取消。其中包括大埔區議會早前以種種理由，率先否決該區龍舟競賽，使超過80年歷史、全港歷史最悠久的龍舟活動被迫停辦。

文匯報報導，多區的區議會「染黃」後，攬炒派議員多方阻撓活動舉行。除了大埔區議會，屯門區議會同樣拒絕龍舟競渡的撥款，南區區議會也藉疫情為由不處理撥款事宜，另外西貢及沙田的端午節龍舟競賽亦陸續宣布停辦及延期。有龍舟主辦單位批評攬炒派區議員將傳統龍舟競賽泛政治化，實在令市民失望。

據悉，大埔區的端午節龍舟競賽為全港歷史最悠久的龍舟賽事，但今年不獲區議會通過撥款而首度被迫停辦。

報導說，大埔區龍舟競賽委員會主席蔡錦光指出，區議會否決撥款申請之初並未解釋原因，其後才擺出一堆「莫須有」理由，如聲稱該委員會壟斷撥款，對其他團體造成不公云云。蔡錦光苦笑說：「根本沒有其他團體爭奪活動的舉辦權，亦沒有其他團體有能力舉辦。」

有逾60多年歷史的西貢區龍舟競渡亦宣布取消，西貢區龍舟競渡籌備委員會執委溫悅昌接受訪問時解釋，舉辦龍舟賽事要動用不少人力物力，亦耗費時間籌備，而數月前籌備活動時，新冠疫情仍未明朗，加上看到大埔龍舟競渡的撥款申請遭否決，為免申請撥款時遭留難，白白浪費籌備活動的心血和時間，故今年決定放棄舉辦活動。