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寒蟬效應！港出版界因國安法暫停出版部分書籍

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖為香港民眾6月15日在反送中示威者梁凌杰不幸墜樓身亡一周年之際，再度於太古廣場聚集悼念梁凌杰並表達訴求。（歐新社）
圖為香港民眾6月15日在反送中示威者梁凌杰不幸墜樓身亡一周年之際，再度於太古廣場聚集悼念梁凌杰並表達訴求。（歐新社）

「2020香港書展關注組」發言人彭志銘今（25）日表示，香港有出版自由，並沒有禁書，但業界對於港版國安法立法，已有無法想像的驚恐，形成寒蟬效應，部分正製作的書籍也暫停出版。

香港電台網站報導，彭志銘在電台節目表示，有向來出售較多政治書籍的書商，今年不參加書展，是30年來首次，也有部分正在撰寫的書籍已叫停。他稱，有書店擔心，能否繼續銷售與去年抗爭活動有關的攝影集，會否被視作「煽動」不滿政府，而出售六四事件有關的書籍，在港版國安法立法後是否會有問題？

他說，有小說集因為涉及社運內容，出版社完成排版也不敢付印，現在情況讓業界無所適從。

對於有團體早前表明，會到書展巡邏有否「港獨」書籍，彭志銘形容如同「文革式」做法，質疑主辦單位和政府都沒有禁止書籍出售，有關團體有何資格去檢視書籍可否在書展出售？他要求主辦單位貿發局交代，如果有參展書商被騷擾是否會處理。

港版國安法 香港 社運

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