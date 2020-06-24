端節座談 澳門台商會長籲開放兩岸商務包機

海基會24日舉辦端午台商聯誼座談，這也是海基會新任董事長李大維上任後，首場台商聯誼活動。參加這場活動的澳門台商協會會長簡廷在表示，他將呼籲能比照「東莞包機模式」，開放兩岸商務綠色通道方便台商往返兩岸。

所謂「東莞包機模式」，是指由東莞台商協會出面，經廣東省台辦協調、國台辦同意，安排有意回珠江三角洲的台商，先搭機到香港，但無須在香港進行14天隔離，再搭乘專車前往東莞隔離14天。

有知情台協會長表示，自從「東莞包機模式」成功後，各地台協也紛紛提出計畫，透過各地台辦送交國台辦，透過目前兩岸僅剩的北京、上海、廈門、成都四個直航航點，返回目的地。但因日前北京爆發疫情，各地計畫暫時擱置。

自兩年前的端午節開始，海基會就將過往的大型聯誼改為小規模閉門座談，今年端午座談在台北萬豪酒店舉行，並安排政府部門和專家學者就台商關注的議題簡報。大陸全國台企聯會長李政宏因目前人在大陸，並未出24日的座談。

受到新冠肺炎疫情影響，出席今年端午節聯誼座談會的台商僅80多人，規模比以往年小。

簡廷在表示，目前中山、珠海、澳門等幾個珠三角台商協會正密集聯名，希望兩岸政府同意比照東莞包機模式，讓台商搭機抵達澳門後無需隔離14日，即可直接出境，然後搭事先安排好的包車返回珠海後再進行核酸檢測，若檢測結果呈現陰性，即可回工作地自行隔離。

簡廷在指出，大陸政府方面雖然已經溝通過，但對岸也要求台灣應對等開放相應的便捷措施，因此他將在座談會上提出這項建言。