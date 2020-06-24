快訊

我國連73日零本土破功？ 20歲日本女子在台感染新冠肺炎

獨／陽明交大之戀教育部點頭了 明年2月1日合併掛牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端節座談 澳門台商會長籲開放兩岸商務包機

聯合報 / 記者林宸誼／台北即時報導
澳門台商協會會長簡廷在。記者林宸誼/攝影
澳門台商協會會長簡廷在。記者林宸誼/攝影

海基會24日舉辦端午台商聯誼座談，這也是海基會新任董事長李大維上任後，首場台商聯誼活動。參加這場活動的澳門台商協會會長簡廷在表示，他將呼籲能比照「東莞包機模式」，開放兩岸商務綠色通道方便台商往返兩岸。

所謂「東莞包機模式」，是指由東莞台商協會出面，經廣東省台辦協調、國台辦同意，安排有意回珠江三角洲的台商，先搭機到香港，但無須在香港進行14天隔離，再搭乘專車前往東莞隔離14天。

有知情台協會長表示，自從「東莞包機模式」成功後，各地台協也紛紛提出計畫，透過各地台辦送交國台辦，透過目前兩岸僅剩的北京、上海、廈門、成都四個直航航點，返回目的地。但因日前北京爆發疫情，各地計畫暫時擱置。

自兩年前的端午節開始，海基會就將過往的大型聯誼改為小規模閉門座談，今年端午座談在台北萬豪酒店舉行，並安排政府部門和專家學者就台商關注的議題簡報。大陸全國台企聯會長李政宏因目前人在大陸，並未出24日的座談。

受到新冠肺炎疫情影響，出席今年端午節聯誼座談會的台商僅80多人，規模比以往年小。

簡廷在表示，目前中山、珠海、澳門等幾個珠三角台商協會正密集聯名，希望兩岸政府同意比照東莞包機模式，讓台商搭機抵達澳門後無需隔離14日，即可直接出境，然後搭事先安排好的包車返回珠海後再進行核酸檢測，若檢測結果呈現陰性，即可回工作地自行隔離。

簡廷在指出，大陸政府方面雖然已經溝通過，但對岸也要求台灣應對等開放相應的便捷措施，因此他將在座談會上提出這項建言。

台商 聯誼 澳門

延伸閱讀

打擊不法沒有假期！金門海岸巡端節前夕擴大威力掃蕩

波蘭包機116人 結束隔離出關

澳門姊弟來台隔離父親已辭世 陸委會：給予協助

澳門預估 旅遊業要到2023年才能恢復

相關新聞

端節座談 澳門台商會長籲開放兩岸商務包機

海基會24日舉辦端午台商聯誼座談，這也是海基會新任董事長李大維上任後，首場台商聯誼活動。參加這場活動的澳門台商協會會長簡...

美軍海神機逗留巴士海峽 陸機構：水下有什麼東西？

綜合SCS Probing Initiative、Callsign:CANUK78等推特資訊，自昨晚（23）起，美軍連續...

因孟晚舟案起訴康明凱？趙立堅：如此雙標 刷新對美加政客認識下限

針對美加稱中國起訴加拿大前外交官康明凱和加拿大公民史佩弗是出於政治動機，中國外交部發言人趙立堅23日回應表示，加拿大任意逮捕孟晚舟，美、加有何顏面和資格談所謂「政治動機」，如此雙標，刷新了中國對美、加政客的認識下限。康明凱的妻子23日也指控中國逮捕丈夫是政治報復。

港區國安法罩頂…七一遊行恐流產 民陣打算這麼做

繼30年「六四維園燭光晚會」首度停辦後，2003年以來年年舉行的香港七一大遊行，在「港區國安法」罩頂下，今年預定流產。發動遊行的香港民間人權陣線說，若遊行受阻，將考慮其他行動。

國民黨兩岸新論述 港媒連日發文稱重傷江啟臣

針對國民黨擬提出的兩岸新論述，香港中評社連日發表快評文章，指這是江啟臣出任黨主席後要處理的重大挑戰之一，迄今為止，江啟臣...

人民日報質問：不要「九二共識」，國民黨還剩下什麽？

由國民黨主席江啟臣主導的國民黨兩岸新論述淡化「九二共識」，不僅引來黨內大老不滿，人民日報海外版24日也發文質疑：「不要『...

北斗衛星全球網 強槓美GPS

中國大陸北斗三號全球衛星導航系統最後一顆全球組網衛星昨（23）日發射升空，這是北斗系統第55顆衛星也是北斗三號最後一顆衛...

中印軍長級會晤 同意緩和局勢

中印邊境衝突引起全球關注，大陸外交部發言人趙立堅昨天證實，中印邊防部隊廿二日在邊境地區舉行軍長級會晤，這是十五日雙方嚴重...

25年擺脫美GPS 大陸軍事不再受制

經過廿五年的努力，大陸北斗衛星系統全球組網完成，其導航系統、短報文通信、精密授時、精確定位，將促進衛星導航產業鏈發展，形...

關係惡化！美再列4陸媒「外國使團」

美國川普政府廿二日再將四家中國大陸媒體列為官方「宣傳機器」，指這些媒體與北京政府及中國共產黨關係密切，可能執行「外國使團...

陸北斗三號全球導航 最後一顆衛星升空

廿三日九時四十三分，中國大陸北斗三號全球衛星導航系統最後一顆全球組網衛星，在西昌衛星發射中心順利升空。作為北斗系統第五十...

中國北斗三號最後衛星發射 完成全球衛星定位

中國今天上午9時43分在西昌發射「北斗三號」全球衛星導航系統最後一顆衛星，標榜完成自己的全球衛星定位系統。中共官媒紛紛形...

熱門新聞

大陸水患已造成26省份1,122萬人次受災

人民日報質問：不要「九二共識」，國民黨還剩下什麽？

不滿女子給「差評」 酒店威脅：開房要不要讓老公知道

神秘巨響同時在瀋陽成都出現 地震局：不是地震

未能提交年度報告 瑞幸咖啡收到那斯達克退市通知

25年擺脫美GPS 大陸軍事不再受制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。