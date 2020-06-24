TCL擬斥資百億人民幣收購中環集團

TCL科技23日晚間公告，擬斥資人民幣109.7億元參與收購中環集團100%股權。業界認為，TCL看上的是中環在半導體方面的技術和生產潛力。

界面新聞報導，中環集團是天津市政府授權經營國有資產的大型企業集團，現擁有國有全資、國有控股及參股企業250多家。其中，上市公司四家，新三板掛牌企業三家。

針對入主中環集團的戰略意義，TCL科技表示，有利於推進其半導體顯示產業的縱向延伸和橫向整合，加速其在基礎材料、下一代顯示材料，以及新型工藝制程中的關鍵設備等領域的布局。

第一財經分析，以半導體顯示面板為主業的TCL科技，在面板行業處於低谷之時，欲斥資人民幣百億鉅資全資收購中環集團，估計有三方面的考慮。

首先是加快完善半導體顯示面板上游產業鏈布局，全球半導體顯示面板業主要是大陸、韓國、日本和台灣的競爭，與日本、韓國相比，中國大陸的優勢在於液晶面板產能，劣勢在於上游核心材料和設備仍然大量依賴進口。

其次是把握大陸發展半導體、新能源產業的機遇。TCL科技表示，此次交易有助於雙方協同整合，把握半導體產業向大陸轉移的歷史性機遇、能源供給清潔升級及智慧聯網電器化的發展浪潮。

第三是做大公司的營收和利潤規模。

不過，目前TCL科技只是公開參與收購中環集團，此事還有不確定性。TCL科技將於7月9日召開臨時股東大會來審議此次參與收購中環集團的議案。TCL科技目前積極競標，結果要到7月公布。

今年2月，中環股份宣布擬募資不超過人民幣50億元投資半導體矽片項目，並稱相比太陽能級單晶矽產品，半導體矽片材料利潤空間更高。之前業界有消息稱，多方有意收購中環集團。除TCL集團外，還包括同在太陽能產業鏈的通威股份以及地方國資。

有業界人士認為，TCL看上的是中環在半導體方面的技術和生產潛力，且該公司打算在天津加大製造產業布局，從政府招商引資角度來看，勝算更大些。