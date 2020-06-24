港區國安法罩頂…七一遊行恐流產 民陣打算這麼做

繼30年「六四維園燭光晚會」首度停辦後，2003年以來年年舉行的香港七一大遊行，在「港區國安法」罩頂下，今年預定流產。發動遊行的香港民間人權陣線說，若遊行受阻，將考慮其他行動。

2003年7月1日香港50萬人上街，反對23條國安立法。由之開始，年年香港都有七一大遊行。

香港民間人權陣線已向香港警方申請舉辦七一遊行。民陣召集人岑子杰、副召集人陳皓桓等人，昨到北角警署，與警方商討今年七一遊行安排。岑子杰會後形容，警方態度是多年來最敷衍的一次，相信警方不批出遊行「不反對通知書」的可能性是百分之百。

岑子杰說，警方沒透露批准遊行與否的準則，只說確保遊行人士安全是主辦單位的責任。他批評警方藉疫情打壓市民遊行集會的權利，若遊行被反對，會上訴，若上訴失敗，會再公布其他行動。

陳皓桓說，民陣提出七個不同方案及措施，包括增加1.5公尺的社交距離、維園分流、分時段集合、分年齡集合及申請開放六條行車線等。但警方沒作出任何回應，民陣希望警方盡快安排第二次會面，並答覆發出不反對通知書的標準，以及說明現行方案的不足。

此外，香港貿易發展局主辦的第31屆香港書展，將於七月中舉行，參展商首度面臨「港區國安法」的壓力，擔心參展書籍內容可能會有限制。

「2020香港書展關注組」發言人、「次文化堂」社長彭志銘說，對文化界來說，可能憂慮部分舊書是否可繼續在書展出售，例如有關六四事件、諾貝爾和平獎得主劉曉波的詩集等。而一些新書如有關反送中的書籍等，不知道是否可在書展售賣。

香港貿發局副總裁周啟良說，書展沒有預先審查，需要參展商自律，參展書籍需符合香港法律。