因孟晚舟案起訴康明凱？趙立堅：如此雙標 刷新對美加政客認識下限

針對美加稱中國起訴加拿大前外交官康明凱和加拿大公民史佩弗是出於政治動機，中國外交部發言人趙立堅23日回應表示，加拿大任意逮捕孟晚舟，美、加有何顏面和資格談所謂「政治動機」，如此雙標，刷新了中國對美、加政客的認識下限。康明凱的妻子23日也指控中國逮捕丈夫是政治報復。

趙立堅23日主持外交部例行記者會，針對媒體提問稱美國國務卿龐培歐和加拿大總理杜魯多認為中國起訴加拿大前外交官康明凱和商人史佩弗是出於政治動機說法表示，「我不知道美、加雙方有何顏面和資格，大談所謂『政治動機』，『不正當拘留』和『任意逮捕』，這些帽子讓他們戴最合適不過。」

他表示，美國、加拿大任意逮捕華為財務長孟晚舟就是所謂「司法獨立」，為什以種種藉口干預中國司法部門獨立辦案？如此雙標，倒打一耙，刷新了我們對美國和加拿大政客的認識下限。

自由亞洲電台報導，康明凱的妻子納吉布拉（Vina Nadjibulla）近日接受加拿大廣播公司（CBC）專訪時，首度開腔，稱中國因孟晚舟案出於報復而逮捕丈夫，也提到加拿大司法部長可直接終止引渡程序讓孟晚舟離開，並不違反司法獨立。

納吉布拉在專訪中說，丈夫不是間諜，這純粹是中國因為加拿大逮捕孟晚舟而做出的政治報復，丈夫和史佩弗都是無辜的。她感謝加拿大政府透過許多方法試圖營救丈夫，但她諮詢過法律專家，確認渥太華是可以終止引渡孟晚舟的程序。

納吉布拉提到，康明凱來信中描述自己被單獨關在「水泥荒漠」中，在一個極小的牢房煎熬度日，前六個月甚至被單獨囚禁，這讓她感到心碎。「他沒有出過去，560天來他沒有見過一棵樹，也沒有呼吸過新鮮空氣，他說眼界所至最多只有十英尺，非常壓迫的狀態。」

納吉布拉唯一一次聽到丈夫的聲音是在今年3月，因為康明凱父親病重，所以北京當局允許他和家人通電話。納吉布拉說，當時通話時間16分40秒，堪稱她人生最深刻的一個時間段。

報導引述加拿大前外交官、目前擔任全球事務研究所副主席的羅賓遜（Colin Robertson）表示，司法部長的確有權介入引渡程序，但這個案子錯綜複雜，最好是讓孟晚舟案走完其司法程序，任何政治操作會適得其反。