快訊

開放桃機轉機 指揮中心曝中國大陸唯一遭排除原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因孟晚舟案起訴康明凱？趙立堅：如此雙標 刷新對美加政客認識下限

世界日報 / 中國新聞組／北京24日電
孟晚舟引渡案將於8月17日恢復引渡聽證會。(路透)
孟晚舟引渡案將於8月17日恢復引渡聽證會。(路透)

針對美加稱中國起訴加拿大前外交官康明凱和加拿大公民史佩弗是出於政治動機，中國外交部發言人趙立堅23日回應表示，加拿大任意逮捕孟晚舟，美、加有何顏面和資格談所謂「政治動機」，如此雙標，刷新了中國對美、加政客的認識下限。康明凱的妻子23日也指控中國逮捕丈夫是政治報復。

趙立堅23日主持外交部例行記者會，針對媒體提問稱美國國務卿龐培歐和加拿大總理杜魯多認為中國起訴加拿大前外交官康明凱和商人史佩弗是出於政治動機說法表示，「我不知道美、加雙方有何顏面和資格，大談所謂『政治動機』，『不正當拘留』和『任意逮捕』，這些帽子讓他們戴最合適不過。」

他表示，美國、加拿大任意逮捕華為財務長孟晚舟就是所謂「司法獨立」，為什以種種藉口干預中國司法部門獨立辦案？如此雙標，倒打一耙，刷新了我們對美國和加拿大政客的認識下限。

自由亞洲電台報導，康明凱的妻子納吉布拉（Vina Nadjibulla）近日接受加拿大廣播公司（CBC）專訪時，首度開腔，稱中國因孟晚舟案出於報復而逮捕丈夫，也提到加拿大司法部長可直接終止引渡程序讓孟晚舟離開，並不違反司法獨立。

納吉布拉在專訪中說，丈夫不是間諜，這純粹是中國因為加拿大逮捕孟晚舟而做出的政治報復，丈夫和史佩弗都是無辜的。她感謝加拿大政府透過許多方法試圖營救丈夫，但她諮詢過法律專家，確認渥太華是可以終止引渡孟晚舟的程序。

納吉布拉提到，康明凱來信中描述自己被單獨關在「水泥荒漠」中，在一個極小的牢房煎熬度日，前六個月甚至被單獨囚禁，這讓她感到心碎。「他沒有出過去，560天來他沒有見過一棵樹，也沒有呼吸過新鮮空氣，他說眼界所至最多只有十英尺，非常壓迫的狀態。」

納吉布拉唯一一次聽到丈夫的聲音是在今年3月，因為康明凱父親病重，所以北京當局允許他和家人通電話。納吉布拉說，當時通話時間16分40秒，堪稱她人生最深刻的一個時間段。

報導引述加拿大前外交官、目前擔任全球事務研究所副主席的羅賓遜（Colin Robertson）表示，司法部長的確有權介入引渡程序，但這個案子錯綜複雜，最好是讓孟晚舟案走完其司法程序，任何政治操作會適得其反。

加拿大 孟晚舟 司法

延伸閱讀

孟晚舟引渡案再次開庭 審理日程排到明年4月

加拿大法院裁示 孟晚舟案聽證排期至明年3月

孟晚舟敗訴後　中國檢方起訴加國公民康明凱、史佩弗

孟晚舟引渡聽證繼續 中國起訴加人康明凱、史佩弗

相關新聞

美軍海神機逗留巴士海峽 陸機構：水下有什麼東西？

綜合SCS Probing Initiative、Callsign:CANUK78等推特資訊，自昨晚（23）起，美軍連續...

國民黨兩岸新論述 港媒連日發文稱重傷江啟臣

針對國民黨擬提出的兩岸新論述，香港中評社連日發表快評文章，指這是江啟臣出任黨主席後要處理的重大挑戰之一，迄今為止，江啟臣...

港區國安法罩頂…七一遊行恐流產 民陣打算這麼做

繼30年「六四維園燭光晚會」首度停辦後，2003年以來年年舉行的香港七一大遊行，在「港區國安法」罩頂下，今年預定流產。發動遊行的香港民間人權陣線說，若遊行受阻，將考慮其他行動。

因孟晚舟案起訴康明凱？趙立堅：如此雙標 刷新對美加政客認識下限

針對美加稱中國起訴加拿大前外交官康明凱和加拿大公民史佩弗是出於政治動機，中國外交部發言人趙立堅23日回應表示，加拿大任意逮捕孟晚舟，美、加有何顏面和資格談所謂「政治動機」，如此雙標，刷新了中國對美、加政客的認識下限。康明凱的妻子23日也指控中國逮捕丈夫是政治報復。

人民日報質問：不要「九二共識」，國民黨還剩下什麽？

由國民黨主席江啟臣主導的國民黨兩岸新論述淡化「九二共識」，不僅引來黨內大老不滿，人民日報海外版24日也發文質疑：「不要『...

北斗衛星全球網 強槓美GPS

中國大陸北斗三號全球衛星導航系統最後一顆全球組網衛星昨（23）日發射升空，這是北斗系統第55顆衛星也是北斗三號最後一顆衛...

中印軍長級會晤 同意緩和局勢

中印邊境衝突引起全球關注，大陸外交部發言人趙立堅昨天證實，中印邊防部隊廿二日在邊境地區舉行軍長級會晤，這是十五日雙方嚴重...

25年擺脫美GPS 大陸軍事不再受制

經過廿五年的努力，大陸北斗衛星系統全球組網完成，其導航系統、短報文通信、精密授時、精確定位，將促進衛星導航產業鏈發展，形...

關係惡化！美再列4陸媒「外國使團」

美國川普政府廿二日再將四家中國大陸媒體列為官方「宣傳機器」，指這些媒體與北京政府及中國共產黨關係密切，可能執行「外國使團...

陸北斗三號全球導航 最後一顆衛星升空

廿三日九時四十三分，中國大陸北斗三號全球衛星導航系統最後一顆全球組網衛星，在西昌衛星發射中心順利升空。作為北斗系統第五十...

中國北斗三號最後衛星發射 完成全球衛星定位

中國今天上午9時43分在西昌發射「北斗三號」全球衛星導航系統最後一顆衛星，標榜完成自己的全球衛星定位系統。中共官媒紛紛形...

中印邊境衝突中傷亡至少40人？ 中國外交部：假消息

中印近來爆發邊境衝突，此前印度聯邦道路交通部長辛赫表示，解放軍至少有40人死於15日的中印邊境衝突。對此，大陸外交部發言...

熱門新聞

人民日報質問：不要「九二共識」，國民黨還剩下什麽？

大陸水患已造成26省份1,122萬人次受災

不滿女子給「差評」 酒店威脅：開房要不要讓老公知道

神秘巨響同時在瀋陽成都出現 地震局：不是地震

未能提交年度報告 瑞幸咖啡收到那斯達克退市通知

25年擺脫美GPS 大陸軍事不再受制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。