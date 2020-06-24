人民日報質問：不要「九二共識」，國民黨還剩下什麽？

由國民黨主席江啟臣主導的國民黨兩岸新論述淡化「九二共識」，不僅引來黨內大老不滿，人民日報海外版24日也發文質疑：「不要『九二共識』，國民黨還剩下什麽？」若國民黨放棄「九二共識」，要如何向藍營支持者交代，置兩岸關係與台灣民眾福祉於何地？

人民日報指出，中國國民黨改革委員會近日提出兩岸新論述建議案，其中沒提堅持「九二共識」，也未提反對「台獨」，整個論述被外界諷為「跟民進黨沒兩樣」。

文章稱，蔡英文總統2016年第一任就職演說中曾提到「肯定九二會談歷史貢獻」，以此搪塞是否接受「九二共識」的質問。時隔4年，蔡英文早已不再提這舊茬，國民黨竟然依葫蘆畫瓢，稱「九二共識是過去兩岸求同存異的重要工具」，把重點也放在了「歷史貢獻」上。

人民日報指出，國民黨兩岸新論述中，完全沒提到國民黨黨綱明列的堅決反對「台獨」，只提出諸如呼籲大陸正視中華民國的存在、讓台灣參與國際組織、推動兩岸人權協議等，幾乎都是照搬民進黨訴求的拾人牙慧之舉。

「難怪島內媒體說，國民黨這一兩岸論述建議案『乍看之下會以為是民進黨的文件』，『對民進黨拿香跟拜的痕跡太明顯了』。」

人民日報並列舉，江啟臣的兩岸新論述引來國民黨前主席連戰、洪秀柱、馬英九基金會執行長蕭旭岑、海基會前副董事長高孔廉、國民黨中常委劉大貝、新黨主席吳成典、新黨籍台北市議員潘懷宗等藍營人士的質疑或批評。

文章稱，台灣媒體指出，國民黨這是急欲撕掉「親中賣台」標簽，走出選戰挫敗陰影。但近年的民調和選舉無不顯示，國民黨的兩岸政策越是向民進黨靠攏，其聲勢就越低迷。國民黨將敗選歸咎於「九二共識」，實是開錯藥方抓錯藥。

文章最後表示，國民黨敗選應從自己身上找原因，而不是倒果為因去怪本是王牌的「九二共識」。更重要的是，若國民黨放棄「九二共識」，要如何向藍營支持者交代，又要置兩岸關係與台灣民眾福祉於何地？