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陸北斗三號全球導航 最後一顆衛星升空

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
大陸北斗三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星，昨順利升空，提前半年完成北斗星座部署。 （新華社）
大陸北斗三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星，昨順利升空，提前半年完成北斗星座部署。 （新華社）

廿三日九時四十三分，中國大陸北斗三號全球衛星導航系統最後一顆全球組網衛星，在西昌衛星發射中心順利升空。作為北斗系統第五十五顆衛星、北斗三號第卅顆衛星，順利升空後，意味著北斗三號全球衛星導航系統星座部署全部完成，北斗導航系統將向全球提供服務，比原訂計畫提前半年。

北斗三號「收官發射」一波三折。之前，曾因二次發射失利，工程進行全線質量檢查，發射時間由五月延遲至六月；六月十六日，又因臨發射前發現技術問題，為確保百分百成功、不帶隱患，發射再次推遲。昨天終於順利發射升空。

此次發射的衛星屬於地球靜止軌道衛星，經過一系列在軌測試入網後，大陸將進行北斗全系統聯調聯試，在確保系統運行穩定可靠的基礎上，將選擇適當時機面向消費者，提供全天時、全天候、高精度全球定位導航實時服務，以及星基增強、短報文通信、精密單點定位等服務。

中國大陸從一九八○年代開始研發北斗系統。根據「三步走」戰略，二○○○年底，建成北斗一號系統，向中國大陸提供服務；二○一二年底，建成北斗二號系統，向亞太提供服務。二○一七年十一月五日，隨著兩顆北斗三號全球組網衛星入軌，拉開了北斗三號星座部署的序幕。至二○一八年底，北斗三號基本系統完成，已向包括「一帶一路」沿線國家和地區在內的全球用戶提供連續、穩定、可靠的定位、導航和授時服務。

據廣州日報報導，目前，全世界一半以上的國家已開始使用北斗系統。之後，北斗將持續參與國際衛星導航事務，推進多系統兼容共享，開展國際交流合作，根據世界消費者需求推動北斗海外應用，共享北斗最新發展成果。

北斗三號建成後，將形成符合中國大陸國民生產建設需要的導航、定位、授時的系統設施。至二○三五年，中國大陸還將計畫建成以北斗為核心的綜合定位導航授時體系。屆時，北斗將會再次升級，更具市場競爭力，為全球用戶提供更優質的服務。

北斗三號 星座

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