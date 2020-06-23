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中國北斗三號最後衛星發射 完成全球衛星定位

中央社 / 台北23日電
北斗三號最後一顆組網衛星，6月23日在西昌衛星發射中心成功發射，提前半年全面完成北斗全球衛星導航系統星座部署。（新華社）
北斗三號最後一顆組網衛星，6月23日在西昌衛星發射中心成功發射，提前半年全面完成北斗全球衛星導航系統星座部署。（新華社）

中國今天上午9時43分在西昌發射「北斗三號」全球衛星導航系統最後一顆衛星，標榜完成自己的全球衛星定位系統。中共官媒紛紛形容，中國終於在衛星定位技術上，擺脫了對美國GPS的依賴。

綜合中國媒體報導，今天發射的是「北斗三號」系統中的第30顆衛星，也是最後一顆衛星。這顆衛星原預訂上週發射，後因技術原因延到今天升空。

報導形容，今天這顆「北斗三號」衛星的發射，代表中國歷經26年發展的北斗衛星導航系統全面建成，未來涵蓋範圍將遍及全球，成為美國GPS「全新的全球競爭對手」。

除GPS外，目前全球還有歐盟的伽俐略（Galileo）、俄羅斯的格洛納斯（Gronass）等衛星定位系統。至於北斗系統，自2012年起也投入國內及國際商業運作，但僅在亞洲國家使用。

法廣引述美國哈佛─史密森天體物理學中心天文學家麥道威（Jonathan McDowell）說法，指中國今天的衛星發射是個「大事件」，這使得中國脫離了美國和歐洲體系。

中國媒體及軍事專家先前曾形容，中共解放軍曾在包括1996年台海危機等案例中，「吃過美國GPS」的虧，嘗到「被羞辱」的滋味，因此下定決心發展自己的衛星定位系統。

報導指出，北斗導航系統的建成，可使中國避免在美中一旦發生衝突的情況下，美方限制中方使用GPS以取得優勢。

北斗三號 中共 俄羅斯

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北斗三號最後一顆組網衛星 今發射

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