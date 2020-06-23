領導人視訊會議 習近平：盼中歐關係邁向更高水平

中國國家主席習近平和總理李克強與歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩，22日以視訊方式舉行「中國-歐盟」領導人會議，雙方重申致力今年達成中歐投資協定。習近平表示，推動中歐關係邁向更高水平，李克強則希望歐方放寬對華出口限制。

香港文匯報引述新華社報導，習近平表示，新冠肺炎疫情發生以來，中國和歐盟相互支持、相互幫助。中方願同歐方攜手努力，推動「後疫情時代」中歐關係更加穩健成熟，邁向更高水平。

習近平強調，中歐兩大經濟體應該發揮世界經濟「雙引擎」作用，拉動世界經濟復甦，共同支持科學有序復工復產，加強宏觀經濟政策協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定通暢。雙方要保持相互市場開放，加快推進中歐投資協定談判，加強中歐綠色和數字領域合作，構建綠色發展夥伴。

中國政府網報導，李克強表示，高度重視與歐盟的關係，指中歐是全面戰略夥伴，合作遠超競爭，共識遠超分歧，願意與歐方在世貿改革等問題上保持溝通，深化疫苗與藥物研發等合作，共同努力早日戰勝疫情。

李克強指出，中國致力為各國企業創造市場化、法治化、國際化營商環境，希望歐方同樣保持貿易與投資市場開放，放寬對中國的出口限制。