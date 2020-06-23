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憂影響貿談才未出手 川普：不願因新疆問題制裁中國

世界日報 / 編譯李京倫／綜合報導
川普坦言為了不替貿易協議添加變數，遲遲未制裁涉及打擊新疆維吾爾穆斯林的中國官員。 （美聯社）
川普坦言為了不替貿易協議添加變數，遲遲未制裁涉及打擊新疆維吾爾穆斯林的中國官員。 （美聯社）

美國總統川普在美國媒體Axios 21日刊登的專訪中坦言，他遲遲未就中國打壓新疆維吾爾穆斯林等少數族裔一事加強制裁中國有關官員，是因為擔心這類舉措會影響美中貿易談判。

路透報導，Axios在19日專訪中詢問川普，為何未針對打壓新疆少數民族的中國有關官員實施經濟制裁。川普回說：「我們一直忙著重大貿易協議，而我已達成一大協議，對方採購量可能達2500億美元。」

川普說：「我給中國加關稅，關稅遠比你能想到的任何制裁都嚴厲。」

川普還說，沒有一位國會議員敦促他依據2016年「全球馬格尼茨基人權問責法」制裁中國，「如果有人要求我，我就會去看看，但沒人要求，沒人跟我談這個法」。人權問責法讓美國政府有權制裁侵犯人權的個人。

美國去年對部分中國企業實施進口限制措施，也拒絕一些與新疆問題有關的中國官員入境，但未實施更嚴格的經濟制裁，包括凍結相關官員在美資產。

美國官員先前告訴路透，他們自2018年底以來就在考慮針對新疆問題制裁中國官員，但因為貿易和外交考量而按兵不動。

根據美中去年底達成、今年2月生效的第一階段貿易協議，中方同意未來兩年內加購至少2000億美元美國產品和服務。

白宮前國家安全顧問波頓近日在新書中爆料，川普為了連任，去年曾要求中習近平幫忙多買美國農產品，甚至建議習近平持續在新疆興建再教育營。川普已否認相關指控。

川普 新疆 人權

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