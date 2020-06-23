快訊

總統表哥王光祥收「2顆子彈」 前立委媳教唆被訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟民生救港 傳北京擬在桂山島填海建公屋

世界日報 / 香港新聞組／香港23日電

正當「港版國安法」引發爭議之際，有消息稱，為解決香港經濟民生問題，北京擬在大嶼山南部桂山島填海建公屋。

香港01報導，主管港澳事務的國務院副總理韓正日前在北京兩會期間，曾提到房屋是香港深層次問題之一，希望香港恢復社會穩定後，集中精力解決香港的經濟、社會深層次矛盾，令人聯想到中央會否在短期內出手「經濟民生救港」。

據報導，有資深建制派人士近日收到可靠消息，中央正研究以創新手法助港解決困擾已久的住屋問題，在大嶼山以南、珠海市的桂山島填海，然後借讓香港建造房屋，包括興建大數量解決基層住房問題的公屋。

該人士透露，中央正全速研究桂山島大幅填海，然後租借予香港建屋的可行性，認為可參考橫琴模式發展，並在當地實行普通法。該人士估計，中央會待國安法塵埃落定後便有進一步計畫，暫未知何時公布有此計畫，笑言「或會在下任特首上場時送給香港作禮物」。

桂山島位於珠海水域，該島與牛頭島和中心洲相連，現時面積為10平方公里。此島距離大嶼山以南約3海里，地點也較接近香港中環及尖沙咀等核心商業區，有政黨估計約30分鐘至45分鐘高速船程，即可到達香港核心商業區。

報導稱，新民黨在2018年曾倡議港府應向中央政府申請在內地水域填海，並認為於大嶼山以南、珠海市桂山島填海最為合適。該黨指，若以桂山島作為填海工程基礎，估計可為香港在5年內增加約2000公頃土地供應，供50萬人居住。

報導指出，新民黨主席葉劉淑儀表示，未聽聞中央打算在桂山島填海，但她曾向內地官員提出相關建議，認為在該島填海較中部水域人工島好，形容是「平靚正的多贏方案」，亦可同步發展珠海的萬山群島。葉劉建議，應在當地實行普通法，並建議可整合葵涌貨櫃碼頭用地，釋放空間用作建屋。

香港 港版國安法

延伸閱讀

美國研究：北京這波疫情病毒株 傳染性更強

研究：北京此波疫情病毒株 傳染性可能更強

傳香港演藝界合約加料 涉獨將賠償資方損失

李國能：指定法官和中央管轄權 損香港司法獨立

相關新聞

員工驗出新冠病毒 巴西、英國肉商暫停對陸出口

大陸海關總署23日公告，英國和巴西主管部門於22日向大陸通報，其國內各一家豬肉、牛肉企業因有員工驗出新冠肺炎病毒陽性，已...

北斗系統完成部署 大陸將具備「斬首行動」能力

6月23日9時43分，大陸成功發射北斗系統第55顆導航衛星，暨「北斗三號」最後ㄧ顆全球組網衛星。中國科學院指出，北斗系統...

中印軍長級會晤 同意採取必要措施推動事態降溫

大陸外交部發言人趙立堅23日下午在例行記者會中證實，中印兩國邊防部隊22日在邊境地區舉行了第二次軍長級會晤，這也是6月1...

經濟民生救港 傳北京擬在桂山島填海建公屋

正當「港版國安法」引發爭議之際，有消息稱，為解決香港經濟民生問題，北京擬在大嶼山南部桂山島填海建公屋。

曾拍10萬張文革照 「紅色新聞兵」李振盛紐約去世

蜚聲國際的旅美華人攝影家李振盛日前因中風在紐約去世，享壽79歲。中國「文化大革命」期間，李振盛拍攝並完整保存大量照片，為歷史留下珍貴的紀錄；李振盛的家人22日表示，李振盛走得突然，家人仍在悲痛中，感謝各界的關心。

清華經管學院畢業典禮 世衛秘書長譚德塞線上致辭

清華大學經濟管理學院2020年畢業典禮21日在清華大學主樓前廣場舉行。世界衛生組織秘書長譚德塞在線上發表畢業典禮演講，寄語畢業生，「無論今後從事何種職業，都能為促進全球團結合作、維護人類共同的前途命運貢獻自己的力量」。

中印危機急升 傳莫迪允邊境開槍

中印邊境衝突危機急遽升高，印度發行量最大的報紙「印度斯坦時報」廿日援引兩位匿名印度軍官的話報導稱，印度總理莫迪已同意邊境部隊將擁有使用武器的「完全行動自由」，意即將打破目前雙方部隊不帶槍枝的規定。

港立法會主席 見港澳辦主任遭質疑

香港立法會主席梁君彥昨天說，他應邀到深圳與大陸全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍見面，反映了多方對「港區國安法」的不同意見。香港民主黨去信梁君彥，要求其披露有關立法會議員部分意見內容。另有民主派立法會議員要求立法會開會討論港區國安法。

兩度下調評級 惠譽：香港漸融入大陸治理體系

國際評級機構惠譽自去年九月起兩度下調香港主權評級，惠譽評級董事稱顯示香港逐步融入中國大陸治理體系，已計及「港區國安法」立...

陳同佳父親：兒要對行為負責 盼在台有公平審訊

港人陳同佳在台殺人案，間接引發過去一年多來的「反送中」運動。香港蘋果日報今天刊出陳同佳父親的專訪，他表示，兒子要為自己的...

國台辦稱：蘇貞昌挑動兩岸對立

行政院長蘇貞昌以美國公佈《中國軍力評估報告》批評大陸，中共國台辦發言人朱鳳蓮廿二日表示，蘇貞昌挑動兩岸對立，刻意混淆「台...

印度傳棄守不開火協議 胡錫進嗆：若對中開戰 雞蛋碰石頭

中國、印度日前爆發45年來最嚴重邊境衝突，雙方各有死傷。印度媒體報導，印度已放棄遵守中印邊境衝突不動用槍械協議，允許軍方在今後衝突向解放軍開槍。中國官媒環球時報總編胡錫進表示，印度軍隊如果升級和中國衝突，成為戰爭只是拿雞蛋碰石頭。

熱門新聞

村民把古佛像整修成「明星臉」 網友一看崩潰了

北斗系統完成部署 大陸將具備「斬首行動」能力

四川和重慶出現1940年以來最大洪水

中國長江一帶多日暴雨 重慶遇80年最大洪水

四川也升級洪水警示 呼籲民眾「快避險」

小龍蝦大跌價 大陸養殖戶爆棄養潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。