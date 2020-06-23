經濟民生救港 傳北京擬在桂山島填海建公屋

正當「港版國安法」引發爭議之際，有消息稱，為解決香港經濟民生問題，北京擬在大嶼山南部桂山島填海建公屋。

香港01報導，主管港澳事務的國務院副總理韓正日前在北京兩會期間，曾提到房屋是香港深層次問題之一，希望香港恢復社會穩定後，集中精力解決香港的經濟、社會深層次矛盾，令人聯想到中央會否在短期內出手「經濟民生救港」。

據報導，有資深建制派人士近日收到可靠消息，中央正研究以創新手法助港解決困擾已久的住屋問題，在大嶼山以南、珠海市的桂山島填海，然後借讓香港建造房屋，包括興建大數量解決基層住房問題的公屋。

該人士透露，中央正全速研究桂山島大幅填海，然後租借予香港建屋的可行性，認為可參考橫琴模式發展，並在當地實行普通法。該人士估計，中央會待國安法塵埃落定後便有進一步計畫，暫未知何時公布有此計畫，笑言「或會在下任特首上場時送給香港作禮物」。

桂山島位於珠海水域，該島與牛頭島和中心洲相連，現時面積為10平方公里。此島距離大嶼山以南約3海里，地點也較接近香港中環及尖沙咀等核心商業區，有政黨估計約30分鐘至45分鐘高速船程，即可到達香港核心商業區。

報導稱，新民黨在2018年曾倡議港府應向中央政府申請在內地水域填海，並認為於大嶼山以南、珠海市桂山島填海最為合適。該黨指，若以桂山島作為填海工程基礎，估計可為香港在5年內增加約2000公頃土地供應，供50萬人居住。

報導指出，新民黨主席葉劉淑儀表示，未聽聞中央打算在桂山島填海，但她曾向內地官員提出相關建議，認為在該島填海較中部水域人工島好，形容是「平靚正的多贏方案」，亦可同步發展珠海的萬山群島。葉劉建議，應在當地實行普通法，並建議可整合葵涌貨櫃碼頭用地，釋放空間用作建屋。