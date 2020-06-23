清華經管學院畢業典禮 世衛秘書長譚德塞線上致辭

清華大學經濟管理學院2020年畢業典禮21日在清華大學主樓前廣場舉行。世界衛生組織秘書長譚德塞在線上發表畢業典禮演講，寄語畢業生，「無論今後從事何種職業，都能為促進全球團結合作、維護人類共同的前途命運貢獻自己的力量」。

新京報報導，本次畢業典禮採用現場活動與在線直播相結合的方式進行。已經返校的畢業生代表、20位教師代表以及部分職員代表參加了現場活動，其餘畢業生及其親友通過觀看直播方式雲上參與畢業典禮。

今年的演講嘉賓為世界衛生組織秘書長譚德塞。譚德塞在演講中首先回顧了新冠肺炎疫情，他表示，新冠肺炎疫情不僅僅是一場健康危機，它暴露了當今世界的政治分歧以及社會和經濟不平等現象。病毒襲擊可以對經濟、政治和社會造成更加致命的影響和損失。新冠肺炎給人類帶來了很多教訓，「而其中最重要的教訓是，健康不是奢侈品，而是社會和經濟發展的基礎」。

譚德塞還寄語清華大學經濟管理學院的畢業生，「無論你們從事何種職業，無論是進入公共部門，還是進入私營部門，你們都會在全球復甦中發揮重要作用」。他希望，無論畢業生們今後從事何種職業，都能為促進全球團結合作、維護人類共同的前途命運貢獻自己的力量。