曾拍10萬張文革照 「紅色新聞兵」李振盛紐約去世

蜚聲國際的旅美華人攝影家李振盛日前因中風在紐約去世，享壽79歲。中國「文化大革命」期間，李振盛拍攝並完整保存大量照片，為歷史留下珍貴的紀錄；李振盛的家人22日表示，李振盛走得突然，家人仍在悲痛中，感謝各界的關心。

李振盛1940年出生於中國遼寧大連，1963年畢業於長春電影學院攝影系，在黑龍江日報擔任記者近20年，後又到中國人民警官大學新聞系執教新聞攝影；1996年左右移居美國，去世前定居紐約皇后區。

文革期間，攝影記者李振盛用相機記錄歷史，他拍攝的對象下至年幼孩童、小紅衛兵，上至時任市委書記、省長等，拍下的批鬥、遊街、打架、戴高帽等當時的場景，因被認為是「負面」照片，必須全部銷毀。

但李振盛做出了一個大膽決定：留下自己拍攝的底片。他冒著生命危險，在家中地板下藏匿了近10萬張他拍攝的文革底片，所幸底片並未被人發現，並在經歷歷史動盪後，最終得以重見天日。

2003年他出版作品集「紅色新聞兵」(Red-Color News Soldier)，是為數不多關於文革的攝影畫冊；「美國攝影」雜誌稱讚「紅色新聞兵」是「近年來最重要的攝影畫冊之一」，並說「它已成為20世紀一個時代的標誌」。

李振盛的文革組照「讓歷史告訴未來」曾在中國「艱難歷程」攝影大展獲得「十年系列新聞照片大獎」，同名攝影展覽在幾十個國家和城市巡展，歐洲主要國家的首都幾乎都曾展出。

李振盛2013年榮獲被譽為「國際攝影界奧斯卡獎」的美國露西獎(The Lucie Award)紀實攝影傑出成就獎，是露西獎創立以來首位華人得主。他還曾受邀擔任國際攝影獎(International Photography Awards )評委，成為中國評委第一人。

首位露西獎華裔得主，著名攝影家李振盛紐約去世。翻攝自紅色新聞兵。