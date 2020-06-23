北京新增13例確診 陸CDC：新發地疫情已近尾聲

北京22日新增本地確診新冠肺炎病例13例，這波疫情爆發以來，北京本地累計確診病例已達249例。不過，中國疾控中心副主任馮子健認為，北京新發地市場這波疫情應該已經接近尾聲。

北京市衛健委23日上午通報，6月22日，北京新增報告本地新冠肺炎確診病例13例、疑似病例2例、無症狀感染者1例。6月11日0時至6月22日24時，北京累計報告本地確診病例249例。

中國疾控中心副主任馮子健22日晚間接受央視採訪時表示，從現在的病例發生數、確診數，再到新發疾病的發病時間、發病曲線、來源做分析，新發地市場暴露的人員看來是已經接近尾聲。

馮子健表示，目前新發的病例主要是新發地直接暴露人員帶到社區造成的傳播，但是傳播水平非常低。這次北京疫情發現非常早，控制非常有力，有效控制了疾病蔓延，所以整個疫情是可控的。

馮子健稱，在新發地牛羊肉交易大廳的環境樣本中檢測出了病毒陽性，說明新冠病毒在特定環境中造成了嚴重汙染。現在的主要推測是，病人打噴嚏、咳嗽、說話，把公共物品汙染了，人的手接觸了被汙染的物體表面，進而接觸口、眼、鼻，進而是黏膜，特定說法是「汙染物傳播」。

但他強調，這並非最後結論，這是在討論調查市場傳播放大機制，真正感染源還需要更深入地調查，去證實或證偽。

百事食品（中國）有限公司北京分廠近日傳出有8名員工確診感染新冠肺炎，百事（中國）稱，這座工廠並未生產任何飲料產品，只生產少量的樂事洋芋片。

食品廠有員工染疫會否影響食品安全？對此，馮子健表示，國際和大陸國內調查都沒有發現通過直接進食來感染新冠病毒。乾燥的食品上，在室溫條件下，病毒存活時間非常短，很快喪失活性。

他指出，病毒全球傳播接近半年時間，到現在為止沒有發現病毒通過進食食品來感染，不用太過擔心食品安全的問題。

目前全球新冠肺炎感染人數已超出900萬，但馮子健認為，新冠肺炎疾病全球流行仍處在早期階段，數百萬感染人數與70億人口相比仍是很小的數字。他預期，疫情還將持續相當長時間在全球傳播流行。