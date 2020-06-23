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港立法會主席 見港澳辦主任遭質疑

聯合報 / 香港特派員李春／香港報導
自去年六月迄今，香港民眾反送中示威活動持續，儘管北京加快制定港區國安法，示威者依然上街表達意見。 （法新社）
自去年六月迄今，香港民眾反送中示威活動持續，儘管北京加快制定港區國安法，示威者依然上街表達意見。 （法新社）

香港立法會主席梁君彥昨天說，他應邀到深圳與大陸全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍見面，反映了多方對「港區國安法」的不同意見。香港民主黨去信梁君彥，要求其披露有關立法會議員部分意見內容。另有民主派立法會議員要求立法會開會討論港區國安法。

梁君彥昨天表示，周日他到深圳，應邀與夏寶龍會面，反映不同黨派議員和香港社會對港區國安法的意見，當中好多意見已透過媒體表達，他相信港澳辦會繼續聆聽不同意見。梁君彥又說，他是以「私人身分」與夏寶龍會面。

香港民主黨七名立法會議員去信梁君彥，要求梁披露向夏寶龍反映的有關立法會議員意見內容。

民主黨立法會議員涂謹申說，官方文件反映，梁君彥與夏寶龍見面時，是用「主席」身分，不存在他以個人身分會面。在北京看來，梁君彥是代表立法會，又指梁君彥多次不批准有關港區國安法的質詢和辯論，反問他如何收集和反映有關港區國安法的不同意見，質疑梁君彥向北京假傳民意。

涂謹申表示，「港區國安法」加快立法，至今仍未公布條文內容，民主派立法會議員曾最少兩次在大會提出，就「港區國安法」諮詢等問題進行辯論，但全被梁君彥否決。他認為，涉及香港的重大問題，立法會不容許辯論是荒謬絕倫。

民主黨主席胡志偉說，香港政府不應忘記兩制下要有基本尊重的運作，應就立法一事諮詢港人，不應出賣香港社會的核心利益。

立法會司法及法律事務委員會昨天舉行會議，法律界議員郭榮鏗指早前已去信委員會，要求討論港區國安法，認為法例牽涉一國兩制的重要憲制原則、人權法律理據等，是市民所關心。

公民黨立法會議員楊岳橋說，有關法例影響香港司法制度，認為沒有理由作為直接對口的委員會無角色。工黨張超雄說，法例對港人影響深遠，質疑委員會是否有責任就現有的資料作討論，又認為香港政府有責任聆聽民意代表的意見。

身任委員會主席的梁美芬回稱，當局回覆指有關議題涉及國家立法程序，並非香港特區的立法程序，不適合在會議討論，因此不會派人出席。

國安法 立法會 香港

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