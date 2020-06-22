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國台辦稱：蘇貞昌挑動兩岸對立

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共國台辦發言人朱鳳蓮。（中新網）
中共國台辦發言人朱鳳蓮。（中新網）

行政院長蘇貞昌以美國公佈《中國軍力評估報告》批評大陸，中共國台辦發言人朱鳳蓮廿二日表示，蘇貞昌挑動兩岸對立，刻意混淆「台獨」與台灣，再次暴露其頑固「謀獨」的本質。

朱鳳蓮表示，兩岸同胞是血脈相連的一家人，「中國人不打中國人」。大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，是針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂行徑，絕非針對台灣同胞。「台獨」是兩岸同胞的共同敵人，只會給2300萬合灣群眾帶來深重災難。

朱鳳蓮強調，台灣極少數「台獨」分子不斷「謀獨」挑釁，並企圖以此綁架台灣社會，相信廣大台灣同胞能够認清其惡毒行徑，絕不會讓他們的圖謀得逞。只有兩岸同胞團結起來，堅決遏制「台獨」分裂，台海局勢才能保持和平穩定，台灣同胞的切身利益才能够得到保障。

另外針對蔡英文總統日前以錄播方式在「2020年哥本哈根民主峰會」發表視頻講話，朱鳳蓮表示，民進黨當局領導人利用一些非政府組織的平台，打著「民主」的幌子進行別有用心的政治操弄，對香港事務指手畫腳，再次暴露其借各種場合、以各種名義在國際上謀「獨」的政治本性。

她表示，奉勸民進黨當局放棄「台獨」分裂圖謀，停止在國際上搞所謂「外交」突破。大陸也敦促有關國家恪守一個中國原則，不為民進黨當局在國際上謀「獨」提供任何舞台和便利。

台獨 蘇貞昌 國台辦

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