日本把釣魚台改名 中共外交部：對中國主權嚴重挑釁

針對日本沖繩縣石垣市議會22日通過議案，把釣魚台的「行政區劃」名稱由「登野城」更名為「登野城尖閣」，中共外交部發言人趙立堅22日下午表示，日方通過所謂「更名」議案，是對中國領土主權的嚴重挑釁，是非法的、無效的，不能改變釣魚台屬於中國的事實

趙立堅在中共外交部例行記者會上表示，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權的決心和意志堅定不移。中方對日方有關行徑堅決反對，中方已通過外交管道向日方提出嚴正交涉，並保留做出進一步反應的權利。

日本石垣市試圖給釣魚台更名的消息一經傳出，就引起巨大爭議。此前，宜蘭縣議會已搶先一步於6月11日通過臨時動議案，建議縣政府將釣魚台更名為「頭城釣魚台」。

中共國台辦發言人此前曾表示，釣魚台自古以來就是中國領土，兩岸同胞都負有維護中國主權和領土完整的責任，應該心往一處想、勁往一處使，共同維護中華民族的整體和根本利益。

在釣魚台問題上，中方立場是明確的、一貫的。中共外交部發言人曾多次表示，釣魚台及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，中國對釣魚台的主權擁有充分的歷史和法理依據。日方所作所為絲毫改變不了釣魚台屬於中國的客觀事實，中方維護釣魚台領土主權的决心堅定不移。