印度傳棄守不開火協議 胡錫進嗆：若對中開戰 雞蛋碰石頭

中國、印度日前爆發45年來最嚴重邊境衝突，雙方各有死傷。印度媒體報導，印度已放棄遵守中印邊境衝突不動用槍械協議，允許軍方在今後衝突向解放軍開槍。中國官媒環球時報總編胡錫進表示，印度軍隊如果升級和中國衝突，成為戰爭只是拿雞蛋碰石頭。

香港經濟日報引述印度斯坦時報報導，兩名匿名印度高級官員稱，印度陸軍已下令，給予中印邊境實際控制線邊防部隊指揮官「完全行動自由」，在戰術層面上應對突發情況。假如消息屬實，中印恐怕更容易發生流血事件。

而環球時報總編胡錫進今天凌晨隨即在微博表示，1962年時中印的經濟實力差不太多，而今天，中國的GDP是印度的大約五倍，中國軍費西方估計是印度的三倍多，稱印度軍隊如果升級和中國衝突，成為戰爭的話，只能是拿雞蛋往石頭上碰。

胡錫進微博文章指，印度媒體稱，中印邊境地區的印軍已被賦予「完全」的行動自由，包括在特殊情況下使用槍枝。若屬實，這嚴重違反中印兩國「關於在中印邊境實控線地區軍事領域建立信任措施的協定」。胡錫進接著警告，印度的民族主義者們，如果軍隊連「打架」都打不過中國軍人的話，槍枝和其他軍械更幫不了他們的忙。因為中國軍事力量比印度先進、強大得多。

據了解，中印邊境衝突，印度軍隊20死76傷，解放軍可能死了40人，事件令印度總理莫迪政府飽受國內批評。印度輿論論調亦從「印軍造成數十名解放軍傷亡」，慢慢變成「印軍在沒有武器下被殺」，並流傳出據稱是中國軍隊所用狼牙棒的相片。

印度政府則澄清，印度所有邊防官兵都持有武器，只是根據雙方1996年「關於在中印邊境實控線地區軍事領域建立信任措施的協定」協議，沒有在衝突中使用槍械。

據悉，印軍批准邊防指揮官不用再遵守中印不開火協議，一旦遇上「非常情況」，有權指示部隊使用一切資源處理。官員明言，印度修改接敵規則後，邊防指揮官不會再受任何限制，可採取一切行動對付中國軍隊。

中印在邊境爆發45年來最嚴重的流血衝突後，也引發印度國內強烈的反中情緒。

印度觀察家研究基金會席薩蘭接受紐約時報訪問時指出，「中國必然要為其行為付出代價」。新德里政策研究中心戰略事務專家卡納德也表示：「印度軍人被非常野蠻的方式殺死，這把印度政府逼到角落。」

印度前駐華大使拉奧琪表示︰「這是一個轉折點，是印中關係中一個重大的節點。」他又指，在這麼多印度軍人死亡後，不可能一切照舊。