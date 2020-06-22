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石垣市議會通過 釣魚台列嶼地址改名「尖閣」登野城

嚴重關切無用？國際抗議國安法 仍難解香港困境

「沒有記憶就沒有正義」逃亡巴黎學者漫畫小說回看六四

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
英文版「天安門1989：我們被粉碎的希望」於6月發行。取自IDW出版社
英文版「天安門1989：我們被粉碎的希望」於6月發行。取自IDW出版社

「沒有記憶就沒有正義」，社會學者張倫說。1989年天安門事件後，中國出生的張倫輾轉逃亡到巴黎後從此定居。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當年親民主的抗議民眾占領天安門廣場數個月，甚至與中國官員舉行會議，當時許多人認為，這些行動將在一黨獨大的中國帶來社會改變。

張倫說，「當年，我們渴望閱讀、學習、探索外面世界的欲望是無法滿足的」。

張倫當時身為保衛天安門廣場指揮部聯合糾察總長，負責維持秩序及確保路線暢通。然而，當坦克車開進廣場時，張倫與其他積極分子在郊區討論推動需求的相關事宜而不在現場。

張倫說，「我們聽見軍隊進入北京時，試圖前往廣場但卻徒勞」，張倫隨後改變想法，擔心被捕於是開始逃亡。他一開始逃到中國郊區隨後轉往當時被英國統治的香港，最後逃到法國

張倫逃到法國後就此定居，現於巴黎附近賽爾吉-蓬多瓦茲大學任教。張倫有時以學者身分在法國媒體投書或出版書籍分析中國時勢，卻幾乎沒有談論過自己天安門事件經歷。

六四30周年前後，張倫在編輯說服下終於寫了這本漫畫小說「天安門1989：我們被粉碎的希望」。張倫說，「她說服我有責任回憶那段時光，我接受了。沒有正義就沒有和平，我同時也認為，沒有記憶就沒有正義。」

張倫表示，「我和法國記者龔柏（Adrien Gombeaud）合作。我們看了一些歷史事件漫畫小說並共同想出這個計畫。例如，想像透過電影場景連接故事所有部分」。他表示，漫畫的形式捕捉出示威者的情緒，文字不必然表現得出來。

張倫說，「我認為，要找到令人滿意的方式報導這個大事件很困難，有關天安門的一些報導中，作者對於學生想要與當局合作和平的改革中國沒有被表現出來」。

張倫表示，「真正的英雄是那些在北京和其他城市的學生和民眾，相比之下，我個人所做的似乎不值得一提。我能做最重要的事是，讓死者不會蒙羞的方式生活。」

張倫的漫畫小說回看六四天安門事件。取自IDW出版社
張倫的漫畫小說回看六四天安門事件。取自IDW出版社

天安門 法國 北京

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