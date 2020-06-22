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達美航空25日恢復西雅圖飛上海浦東 每周2班

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
達美航空22日宣布，將於6月25日恢復西雅圖飛上海浦東航線。該航線經停首爾仁川機場，每周運營兩班。照片／Getty Images
達美航空22日宣布，將於6月25日恢復西雅圖飛上海浦東航線。該航線經停首爾仁川機場，每周運營兩班。照片／Getty Images

達美航空22日宣布，將於6月25日恢復西雅圖飛上海浦東航線。該航線經停首爾仁川機場，每周運營兩班。

據澎湃新聞報導，此外，7月起，達美航空將運營西雅圖飛上海浦東、底特律飛上海浦東航線，該航線同樣經停仁川機場，每周運營一班。

自今年2月由於新冠疫情原因暫時停飛中美航線後，達美航空是第一家恢復中美航線的美國航企。

達美航空大中華區及新加坡總裁黃康表示，隨著經濟和社會活動逐步恢復正常，達美航空順利恢復了中美航班。達美航空致力於把客戶安全安心地送達目的地，尤其是在當下這樣的關鍵時期。目前，正在實施前所未有的健康安全措施，確保客戶在出行全程都能安全。

上海浦東飛西雅圖航線將由達美航空最新的旗艦客機空客A350執飛。

航線 上海

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