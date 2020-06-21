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美肉品大廠泰森爆發疫情 中國暫停進口

中央社 / 台北21日電

中國海關總署公告，今天起暫停美國泰森食品（Tyson Foods）公司註冊號為P5842的禽肉屠宰企業產品輸入中國，理由是該企業發生2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情。

這份公告說，美國泰森公司已經證實，該公司註冊號為P5842的禽肉屠宰企業近日發生員工新冠（武漢）肺炎群聚感染。

中國海關總署已更新「符合評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單」，暫停來自該企業的產品進口。對於已到港或即將到港的來自上述企業的產品，海關部門全部予以暫扣。

就在18日，中國海關總署也宣布暫停德國一家豬肉企業產品輸往中國，理由是該企業發生了新型冠狀病毒的群聚感染。

泰森食品是全球雞肉、牛肉、豬肉生產商及供應商巨頭。上述爆發新冠肺炎群聚感染的工廠位於美國亞歷桑那州。

根據公開資料，泰森食品創立於1935年，2001年進入中國市場，與山東諸城外貿有限公司一同創立山東泰森大龍食品有限公司，專注加工雞肉產品。

泰森食品4月時曾在美國主要媒體刊登全版廣告，警告新冠肺炎導致全美各地的肉品加工廠紛紛暫時關閉，這不僅危及食品供應，還可能造成大量家禽和家畜被糟蹋。不過，泰森如今也受到疫情波及，旗下部分產品不得出口到中國。

海關 新冠肺炎

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