美肉品供應商泰森員工染疫 陸海關：暫停產品輸入

大陸海關總署官方微信公告，自6月21日起暫停美國泰森（Tyson)公司註冊號為P5842的禽肉屠宰企業產品輸入大陸。美國泰森公司證實，因禽肉屠宰企業近日發生員工新冠肺炎聚集性感染。

央視新聞報導，大陸海關總署已更新「符合評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單」，暫停來自該企業的產品進口。對於已到港或即將到港的來自上述企業的產品，海關部門全部予以暫扣。

泰森食品公司創始於1935年，總部位於美國阿肯色州，是全球雞肉、牛肉、豬肉生產商及供應商巨頭。

美國泰森國際控股有限公司於2001年5月進入大陸市場，與山東諸城外貿有限公司攜手創立山東泰森大龍食品有限公司，專注加工雞肉產品。2009年8月31日，美國泰森食品有限公司與山東新昌集團有限公司合資成立山東泰森新昌食品有限公司。新昌是大陸第五大禽類製品生產商。

幾年來，山東泰森大龍食品有限公司引進美國泰森的先進技術和管理方法開發和生產銷售淺炸雞肉製品，通過從飼養到生產的一條龍整合，改變家禽業的整體經營結構。年可加工產品7,500噸，實現銷售收入人民幣1.4億元。產品銷售遍布俄國、日本、香港、墨西哥、中東、韓國、新加坡及台灣等。