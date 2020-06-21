「變台灣國民黨」陸智庫：藍論述建議摧毀國共互信

國民黨改革委員會兩岸論述組建議案日前出爐，建議用四大支柱來建構和平穩定的台海新關係，包括堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮。廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅認為，兩岸論述組對大選失敗錯誤歸因，建議案建議的兩岸論述不僅主要出於選票考量而繼續拿香跟拜，而且還自以為是地提出不著邊際地的要求。如果國民黨最終的大陸政策即是如此的基調與方向，可以預期，不僅「中國國民黨」將徹底蛻變為「台灣國民黨」，且國民黨將喪失其大陸政策優勢和深藍的支持，而拿香跟拜的論述也將於事無補，將會導致國民黨的實力與競爭力進一步弱化。

據華夏經緯網，唐永紅指出，首先，兩岸論述組的建議不僅讓九二共識成為歷史，而且阻礙國共共識及兩岸共識的再達成，將讓國民黨在台灣政黨競爭中喪失其先前所擁有的大陸政策優勢。眾所周知，基於九二共識開啟的國共合作，以致兩岸合作，原本是國民黨的一大政策優勢。在藍綠惡鬥、政黨惡鬥的環境下，民進黨等綠營政治勢力一直以來不遺餘力地加以抹紅、抹黑，就是明證。敵人反對的就是正確的。這是極為淺顯明白的道理。

唐永紅說，兩岸論述組的建議案在從兩個維度建議國民黨放棄九二共識，進而將摧毀國共政治互信基礎。一是尋求承認，主張兩國論。兩岸論述組建議案拋棄九二共識的求同存異創造性模糊的思路，對兩岸關係性質的定位，即認同兩岸同屬一個中國，轉而以國際現實主義的邏輯要求兩岸相互承認互為主權國家 ，即一邊一國的兩國論。而這不僅是大陸根本無法接受的，而且也是違背中華民國憲法關於兩岸關係性質定位（兩岸同屬一個國家）的規範的，在法理意義上也是講不通的。

他提到，兩岸論述組建議案建議國民黨放棄九二共識，進而將摧毀國共政治互信基礎的第二個維度，就是反對統一，主張「獨台」。建議案說，在中華民國憲法之下，沒有一國兩制的空間 。顯然，這實際上是主張獨台，反對兩岸統一。這既與大陸推進兩岸統一的主張與努力相矛盾，也違背所謂中華民國憲法關於兩岸關係發展取向的規範。

唐永紅說，如果國民黨對敗選錯誤歸因，放棄行之有年、行之有效、行之有理的符合學理、法理、事理的九二共識，尋求兩國論與獨台主張，反對兩岸統一，不僅意味著中國國民黨將徹底蛻變為台灣國民黨，而且將摧毀既有的國共政治互信基礎，並阻礙國共共識及兩岸共識的再達成，進而必將讓國民黨在台灣政黨競爭中喪失其先前所擁有的大陸政策優勢。

他表示，其次，兩岸論述組不僅建議兩岸關係必須立足於自由民主價值，而且要求大陸以政經分離開展兩岸交流而不反台獨，將損害兩岸關係發展的政治基礎，並有害於兩岸和平統一。需要提醒國民黨的是，國民黨如果接受兩岸論述組的建議，不僅將摧毀國共互信，失去先前擁有的大陸政策優勢，而且還可能因違憲而丟失深藍及統派的支持，而拿香跟拜的論述也早已多次地被證明根本於事無補。國民黨需要小心，兩岸論述組的建議可能導致未獲其利先受其害，進一步弱化國民黨的實力與競爭力。