憂美國制裁影響 英國要電信商囤足華為設備庫存

因擔心美國的制裁將破壞華為維持關鍵供應的能力，英國安全官員已告知英國電信運營商，應確保有充足的華為設備庫存。

美國之音引述路透報導，知情人士透露，英國國家網路安全中心的高級官員上周就曾致信英國電信(BT Group)和沃達豐(Vodafone)，要求他們保持來自所有製造商的充足備件供應。信中也強調，華為設備面臨的風險的增加以及美國的壓力下，華為將來為這些產品提供軟體更新的能力。

信中提到：「確保產品和組件保持最新，對維護網路安全至關重要。美國針對華為行動的升級，可能會影響其為含有美國技術的產品提供更新的能力。」

英國國家網路安全中心發言人說：「國家網路安全中心已經向運營商提供了一系列我們建議採取的預防措施，與此同時，我們也在仔細考慮這些制裁對英國網路的影響。」

英國國家網路安全中心的官員正在研究美國5月份宣布的措施的影響，這些措施旨在限制華為獲取生產5G設備和旗艦智能手機所需的先進微晶片的能力。

另據新京報報導，中國國家企業信用信息公示系統顯示，中電科技德清華瑩電子有限公司19日出現工商變更，新增華為技術有限公司等四位股東，具體持股比例未披露。

官網介紹，中電科技德清華瑩電子有限公司最早創建於1978年，是國家重點扶持高新技術企業，位於國家級湖州莫干山高新技術產業開發區。該公司從1983年產學研結合的「德清模式」起步，經歷了三十多年的科技創新和發展，主營業務已擴展到聲表面波器件、壓電、光電晶體材料和射頻模塊三大類產品，是中國擁有華為供貨資格的隔離器、環行器生產廠家。