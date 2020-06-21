美國去年才退出…中國加入武器貿易條約

中共第13屆全國人大常委會第19次會議昨天閉幕，會中通過加入全球性「武器貿易條約」的決定。據分析，中國此舉旨在支持全球限武，以更負責任的姿態維護多邊軍控。是中國積極參與全球武器貿易治理的重要舉措。值得注意的是，美國才剛在去年退出「武器貿易條約」。

中新社報導，中國國務委員兼外交部長王毅2019年9月在第74屆聯合國大會上宣布，中國已啟動加入「武器貿易條約」的國內法律程序。2013年加入這一條約的美國，2019年4月由總統川普宣布退出，理由是對該條約看法不同及國內政治等因素。

「武器貿易條約」宗旨在規範常規武器貿易，打擊非法轉讓，減緩武器泛濫引發的國際地區不穩定及人道主義問題。

報導說，作為從事正常軍品貿易的國家，中國一直秉持高度負責任態度，嚴格管理軍品出口，並已建立了完善的軍品出口管制政策法規體系，有關軍貿政策和管理措施完全達到甚至超出了「武器貿易條約」的要求。

中國軍控與裁軍協會防擴散與戰略貿易管控主任吳金淮在澎湃新聞撰文分析，當前國際格局經歷深刻複雜的變化，尤其是美國政府近年來頻頻「毀約退群」，推卸國際責任，嚴重衝擊了以國際法為基礎的國際秩序。

吳金淮稱，在這樣的背景下，中國加入「武器貿易條約」，以實際行動推動構建規範合理的武器貿易秩序，彰顯了中國堅定支持多邊軍控機制的決心。