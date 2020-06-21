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港府發1萬元港幣紓困金 今起接受登記
香港政府向符合資格香港居民派發1萬元港幣（約新台幣3.7萬元）的計畫，今日起接受登記。
據香港電台報導，香港21間銀行今早7時開始接受電子登記，全港約1000間銀行分行及約120間郵政局，今日亦特別安排朝9晚5開放，方便市民遞交書面登記表格。
其中在旺角一間銀行外，原定早上9時開門，由於已有約20人排隊等候提交申請表，因此提早10分鐘開門收表。其中排頭位的長者早於7時前到場，她說對政府派錢感到興奮，計畫用於飲食消費。亦有排隊交表市民說，會將錢存起來，對政府派錢沒有特別感覺。
電子登記方面，有市民於早上8時半登入其中一間銀行網上理財辦理手續，表示非常暢順，只需10秒便完成登記。
港府早前表示，經銀行辦理電子登記、以個人銀行帳戶收款最方便快捷，亦會最快收到款項；沒有網上理財戶口的人士，亦可透過銀行網站登記，只需提供電話號碼、收款帳戶號碼及身份證號碼的首4個字母或數字。
至於使用書面表格的人士，需按年齡分3批開始登記，首批為1955年或之前出生的人士，而在首2星期登記者，會同步在7月20日左右起，收到款項或領取支票通知，因此毋須急於在首一、兩天登記交表。
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